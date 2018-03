Was macht Todeskreuz mit dem DAX? Was machen unerlaubt genutzte Userdaten und Wahlkämpfe oder Promi-Zitate mit US-Tech-Aktien? Was macht der März mit den Anlegern? Ingmar Königshofen von Börse Daily und Nicolai Tietze von der Deutschen Bank im Gespräch mit Antje Erhard Starker März, starkes Zwischenwahljahr, dazu ein Todeskreuz. Letzteres lässt Chart-Profi Ingmar Königshofen von Börse Daily relativ kalt. Vielmehr zählten die Midterm Elections in den USA und die saisonale Stärke des DAX. Über 12470 heiße es: long gehen mit einigen markanten Zielen....Ansehnliche p.a.-Rendite mit ProsiebenSat.1? Die hohe Vola bei Facebook nutzen? Hier erklärt Nicolai Tietze, was im aktuell unsicheren Umfeld möglich ist.