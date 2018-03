Schmalkalden/Lichtenau (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Zwei ostdeutsche Größen starten gemeinsam durch: Das Erfurter Multitalent Clueso begleitet ab sofort als Markenbotschafter die neuen Energydrinks der Marke VITA COLA.



"Mit dieser Marke bin ich aufgewachsen, sie gehört zu meiner Heimat und ist mir vertraut. Da hatte ich sofort ein gutes Gefühl", begründet Clueso, warum er der Partnerschaft auf Anhieb aufgeschlossen gegenüberstand und erstmals einen solchen Botschafterauftrag angenommen hat.



Auch für VITA COLA ist die Werbepartnerschaft mit einer bekannten Persönlichkeit eine Premiere in ihrer nunmehr 60-jährigen Markengeschichte. "VITA ENERGY ist ein weiterer Meilenstein für unsere Marke. Daher lag uns für die Einführung des Produktes eine besondere Unterstützung am Herzen", sagt Markensprecher Paul K. Korn. "Clueso war da von Anfang an eine Idee und wie sich nun herausstellt, die perfekte Wahl. Uns verbinden die gemeinsamen thüringischen Wurzeln. Mit seiner Geradlinigkeit, Authentizität und Ehrlichkeit verkörpert er Werte, für die ebenso VITA COLA steht."



Clueso und die neue VITA ENERGY - von Natur aus energiegeladen Dass beide Partner "von Natur aus energiegeladen" sind, beweisen sie mit einer ganzen Reihe gemeinsamer Projekte. Neben der Präsenz des Musikers auf Plakaten, in Funkspots und einem Kinospot für VITA ENERGY dreht sich dabei natürlich viel um die Musik. VITA ENERGY unterstützt ein Camp für junge Nachwuchsmusiker und interessierte Musik-Fans, die zwei Tage lang gemeinsam mit Clueso an ihrer Musik feilen können. Im Sommer wird es ein Clueso-Konzert an einem geheimen Ort geben. Die Tickets dafür sind ausschließlich über VITA COLA zu ergattern. Beide Events werden umfangreich auf Social Media-Kanälen kommuniziert. Der Künstler beteiligt sich außerdem als Mitglied der Fachjury an der 10. Auflage der VITA COLA Clubtour, die im Herbst eine Nachwuchsband durch fünf ostdeutsche Städte touren lässt. Bei den kommenden Clueso-Konzerten wird wiederum VITA ENERGY als Präsentator auftreten.



OTS: Thüringer Waldquell Mineralbrunnen GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/130031 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_130031.rss2



Pressekontakt: WEISSBACH PR - Das Kommunikationsbüro Christine Weissbach Telefon: 0174-1797572 E-Mail: cw@weissbach-pr.de Schwanenweg 72, 04420 Markranstädt