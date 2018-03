2018 wird die Wirtschaft laut Prognosen so stark wachsen wie seit sieben Jahren nicht mehr. Doch jede Party geht einmal zu Ende.

Die deutsche Wirtschaft wächst bereits das neunte Jahr in Folge, viele Branchen arbeiten laut Ifo-Umfrage am Rande ihrer Kapazitätsgrenzen. Die Beschäftigung steigt, und die Steuer- und Beitragseinnahmen sprudeln. Allein im vergangenen Jahr machte der Staat fast 37 Milliarden Euro Überschuss. In diesem Jahr wird die deutsche Wirtschaft um 2,5 Prozent wachsen - und damit so stark wie seit 2011 nicht mehr.

Und so scheint es, dass die von der neuen Bundesregierung geplanten Mehrausgaben und Entlastungen von insgesamt 67 Milliarden Euro in der laufenden Legislatur finanzierbar sind. "Noch nie seit der Wiedervereinigung hat eine deutsche Bundesregierung ihre Arbeit unter so guten ökonomischen Bedingungen aufnehmen können", sagte der Präsident des Handelsblatt Research Institute (HRI) Bert Rürup, anlässlich der Vorstellung der neuen HRI-Konjunkturprognose.

Allerdings geht das Institut davon aus, dass der Höhepunkt dieses Aufschwungs bald überschritten sein wird und die deutsche Wirtschaft ab nächstem Jahr nur noch moderat um 0,4 Prozent pro Quartal zulegen wird. Auf das Jahr gerechnet ergibt sich für 2019 damit ein auf 1,8 Prozent abgeflachter realer gesamtwirtschaftlicher Zuwachs. Ungeachtet dessen fällt im kommenden Jahr die Arbeitslosenquote unter die magische Fünfprozentmarke. 45,5 Millionen Menschen werden dann erwerbstätig sein.

Die wohl größte Gefahr für die deutsche Wirtschaft besteht in einem aufziehenden Protektionismus. Für sich genommen sind die bislang von den USA erlassenen Zölle auf Stahl und Aluminium vor allem symbolischer Natur und wenig dramatisch. Allerdings besteht die Gefahr, dass infolge von Gegenmaßnahmen und Reaktionen die globalen Wertschöpfungsketten in vielen Industrien ernsthaft gestört werden und so die internationalen Warenströme ausgebremst werden.

Eine exportorientierte Volkswirtschaft wie die deutsche wäre davon ganz besonders betroffen. Das HRI hält eine solche Eskalation nicht für das wahrscheinlichste Szenario. Gleichwohl erwartet das Rürup-Institut, dass die deutsche Exportdynamik in den nächsten Monaten nachlassen dürfte. Da jedoch aufgrund der boomenden Binnenkonjunktur ...

