Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat den Mittwochshandel mit Abgaben beendet. Nachdem der Leitindex SMI sich am Vormittag noch lange seitwärts bewegt hatte, rutschte er am Nachmittag deutlich ins Minus. Zwar fehlten dem Aktienmarkt am Berichtstag wichtige Konjunktursignale, doch machte sich unter den Anlegern vor dem ersten US-Zinsentscheid unter Jerome Powell eine gewisse Nervosität breit. Vor allem Banktitel gingen wegen der Unsicherheit, doch auch aufgrund weiterer belastender Faktoren klar im roten Bereich aus dem Handel.

Von der US-Notenbank wird derweil eine Zinserhöhung um 0,25 Prozentpunkte erwartet. Offen ist hingegen, wie viele Anhebungen in diesem Jahr insgesamt denkbar sind; entsprechende Andeutungen vonseiten der US-Notenbanken sind am Markt von grossem Interesse. Heute Abend gehe es also vor allem darum, zwischen den Zeilen herauszulesen, ob unter der neuen Fed-Spitze die Geldpolitik eher Verbündeter bleiben oder Gegner der Käufer an der Wall Street werden wird, sagte ein Analyst. Dies könnte dann auch wieder die Richtung an den europäischen Aktienmärkten bestimmen.

Der Swiss Market Index (SMI) schloss 0,72% tiefer bei 8'783,70 Punkten. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) gab ebenfalls 0,72% auf 1'447,24 Stellen nach, während der breite Swiss Performance Index (SPI) mit 0,62% im Minus bei 10'248,69 Zählern aus dem Handel ging. Von den 30 wichtigsten Titeln notierten bei Börsenschluss 25 im Minus und fünf im Plus.

Grösster Verlierer waren SGS (-3,1% oder 2'377 CHF). ...

Den vollständigen Artikel lesen ...