Bonn (ots) - "Hartz IV bedeutet nicht Armut!", sagt Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, CDU. Dafür erntet er viel Kritik bis hin zu einem Angebot, selbst einen Monat lang von Hartz IV zu leben. Eine Hartz IV-Empfängerin hat das in einer Online-Petition gefordert, weil sie sich von seiner Äußerung gedemütigt fühlt. Spahn wird jedoch nicht nur kritisiert. Unter anderem springt ihm die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände bei.



Moderatorin Anke Plättner diskutiert u.a. mit:



- Ulrich Schneider, Paritätischer Gesamtverband - Anette Stein, Bertelsmann Stiftung - Prof. Michael Eilfort, Stiftung Marktwirtschaft



Seien auch Sie live dabei! Was meinen Sie? Haben Hartz IV-Empfänger genug zum Leben? Hilft Hartz IV gegen Armut? Oder muss sich der Staat stärker engagieren?



Ihre Meinung ist uns wichtig!



phoenix möchte die Zuschauer verstärkt am Programm beteiligen. Über die Social-Media-Kanäle Facebook und Twitter, sowie per Mail werden Ihre Fragen und Kommentare in die Livesendung mit drei Gästen fließen.



Diskutieren Sie mit unter:



phoenixrunde runde@phoenix.de facebook.com/phoenix



OTS: PHOENIX newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6511 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6511.rss2



Pressekontakt: phoenix-Kommunikation Pressestelle Telefon: 0228 / 9584 192 Fax: 0228 / 9584 198 presse@phoenix.de presse.phoenix.de