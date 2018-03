Zürich (ots) - Der Bundesrat hat es verpasst, dringend nötige

Anpassungen an der Steuervorlage 17 vorzunehmen. Die Reform belastet

in der vorliegenden Form einseitig die KMU. Hier braucht es

Korrekturen, um die Vorlage mehrheitsfähig zu machen.



Der Bundesrat hat heute die Botschaft zur Steuervorlage 17

veröffentlicht. Die Botschaft ist gegenüber der

Vernehmlassungsvorlage nur unwesentlich verändert worden. Besonders

schmerzlich wären für die KMU - welche die grosse Mehrheit der

Baufirmen stellen - die Erhöhung der Teilbesteuerung der Dividenden

sowie die Erhöhung der Familienzulagen.



Die Teilbesteuerung der Dividenden ist eine grosse Errungenschaft

der Unternehmenssteuerreform II. Sie entlastet die Firmeneigentümer

von der Doppelbelastung aus Besteuerung der Dividenden und des

Einkommens. Würde diese Entlastung wieder zurückgenommen, so wäre

dies fatal. Die Erhöhung der Familienzulagen ist sachfremd und würde

vollständig von den Arbeitgebern getragen - gerade für die KMU eine

grosse Belastung.



Es ist nun am Parlament, das Paket ausgewogener zu gestalten und

so mehrheitsfähig zu machen. In einer Volksabstimmung wäre die

Vorlage in der jetzigen Version wohl kaum durchzubringen.



Originaltext: SBV Schweiz. Baumeisterverband

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100051907

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100051907.rss2



Kontakt:

Matthias Engel, Mediensprecher SBV

Tel.: +41/78/720'90'50

E-Mail: mengel@baumeister.ch



Bernhard Salzmann, Vizedirektor SBV

Tel.: +41/78/762'45'31

E-Mail: bsalzmann@baumeister.ch