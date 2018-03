Zürich (ots) - Der Weltfussballverband Fifa hat letztes Jahr dem

Fiskus von Kanton und Stadt Zürich bescheidene 979'000 Dollar an

Steuern abgeliefert, meldet die «Handelszeitung». Ein Jahr zuvor

waren es gemäss Fifa-Finanzreport noch 2,4 Millionen. Die

Gesamtrechnung schloss 2017 mit einem Verlust von 189 Millionen

Dollar ab, ein Jahr zuvor betrug das Loch 391 Millionen. 2018 dürfte

der Fiskus mehr Freude haben: Dank der Weltmeisterschaft in Russland

wird der Verband mit einem Plus von 900 Millionen Dollar

abschliessen.



Originaltext: Handelszeitung

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100009535

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100009535.rss2



Kontakt:

Nähere Auskunft erhalten Sie unter Tel: 058 269 22 90