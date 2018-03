Beim einem Investment in Gold schwingen immer Emotionen mit. Investoren freuen und leiden mit der Entwicklung des Goldpreises. Und obwohl viele Faktoren für mehr Krise sprechen, kommt das gelbe Edelmetall noch nicht so recht in Fahrt. Dass kann sich bald ändern, denn eine Trendwendeformation steht vor ihrem Abschluss. Schon bald wird es spannend werden, denn ...

Den vollständigen Artikel lesen ...