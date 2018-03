Kanzlerin Merkel bezieht erstmals Stellung zum Einmarsch türkischer Truppen in Syrien. Doch eine wichtige Frage bleibt offen.

Zwei Monate nach dem Einmarsch türkischer Truppen in Syrien hat Bundeskanzlerin Angela Merkel die Offensive gegen die kurdische YPG-Miliz erstmals in aller Deutlichkeit verurteilt. "Bei allen berechtigten Sicherheitsinteressen der Türkei ist es inakzeptabel, was in Afrin passiert, wo tausende und abertausende von Zivilisten verfolgt sind, zu Tode kommen oder flüchten müssen", sagte die CDU-Vorsitzende am Mittwoch im Bundestag. "Auch das verurteilen wir auf das Schärfste."

Merkel verurteilte auch die Angriffe der syrischen Regierungstruppen in der nahe der Hauptstadt Damaskus gelegenen Region Ost-Ghuta und gab Russland eine Mitverantwortung. "Gerade in diesen Tagen erleben wir grauenhaftes Tun durch Bombardements zum Beispiel in Ost-Ghuta", sagte Merkel. Die Bundesregierung verurteile diese Bombardements, die Regierung von Präsident Baschar al-Assad, "aber auch Russland, das dem zusieht", auf das Schärfste.

Die Kanzlerin sagte nicht, ob sie die türkische Offensive für völkerrechtswidrig hält. Auch Außenminister Heiko Maas (SPD) ließ diese Frage offen, äußerte aber "erhebliche Zweifel" an der Rechtmäßigkeit des Einsatzes. Außerdem machte er klar, dass die Operation "sicherlich nicht mehr im Einklang mit dem Völkerrecht wäre", wenn türkische Truppen dauerhaft in Syrien ...

