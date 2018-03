Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Mittwoch nach der Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed leicht angezogen. Die Fed hatte ihren Leitzins wie erwartet um 0,25 Prozentpunkte erhöht. Zugleich signalisierte die Notenbank, ihren Straffungskurs zumindest in diesem Jahr unverändert fortzuführen. Der geldpolitische Ausschuss FOMC geht im Mittel für 2018 unverändert von insgesamt drei Zinsanhebungen aus.

In ihrer Erklärung zur Zinsentscheidung gibt sich die Fed zuversichtlicher für das ohnehin robuste Wirtschaftswachstum. Die Wirtschaft sollte weiter mit einem moderatem Tempo wachsen und der Arbeitsmarkt stark bleiben. Zudem dürfte die Inflation in den kommenden Monaten anziehen. Mittelfristig sollte sich die Inflation in der Nähe des Zielwertes von zwei Prozent stabilisieren.

Zweijährige Anleihen stiegen um 3/32 Punkte auf 99 29/32 Punkten. Sie rentierten mit 2,30 Prozent. Fünfjährige Anleihen kletterten um 3/32 Punkte auf 99 24/32 Punkte nach oben. Sie rentierten mit 2,68 Prozent. Richtungweisende zehnjährige Anleihen gewannen 2/32 Punkte auf 98 26/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,89 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren rückten um 2/32 Punkte auf 97 17/32 Punkte vor. Sie rentierten mit 3,13 Prozent./edh/he

AXC0344 2018-03-21/20:22