Berlin (ots) - Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter, YouTube - fast jeder von uns nutzt soziale Medien. Facebook musste nun eingestehen, dass bis zu 50 Millionen Nutzerdatensätze unerlaubt an das private Datenanalyse-Unternehmen Cambridge Analytica weitergereicht wurden. Wie und wofür genau, ist in seiner ganzen Tragweite noch nicht klar. Wie sorgfältig gehen die führenden Digitalkonzerne mit unseren Daten um? Was machen sie mit ihnen? Ist nicht schon seit den Enthüllungen von Whistleblower Edward Snowden klar, dass die Privatsphäre im Internet eine Illusion ist? Und warum eigentlich spielt das Thema Datenschutz bei der Digitalisierung nur eine Nebenrolle?



Darüber diskutiert Michel Friedman mit Thomas Jarzombek, Sprecher der Arbeitsgruppe Digitale Agenda der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, und Peter Schaar, ehemaliger Datenschutzbeauftragter der Bundesregierung.



