Bremen (ots) - Aus Gründen des vorbeugenden Verbraucherschutzes ruft die DMK Deutsche Milchkontor GmbH, kurz DMK Group, nachfolgend aufgeführte Quark-Produkte der Marke Milram sowie verschiedener Handelsmarken mit einem Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) vom 17.03.2018 bis einschließlich 18.04.2018 (siehe Aufdruck auf der Verpackung) zurück.



Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich im Einzelfall Metallstücke im Produkt befinden, die scharfkantig sein und damit beim Verzehr Verletzungen hervorrufen könnten. Ursache ist ein Defekt an der Abfüllanlage, der zwischenzeitig behoben wurde. Bei dem Rückruf handelt es sich um eine rein vorsorgliche Maßnahme.



Betroffen ist Ware, die unter den nachfolgend aufgeführten Produktbezeichnungen und mit Mindesthaltbarkeitsdaten (MHD) vom 17.03.2018 bis einschließlich 18.04.2018 vertrieben wird. Es ist nur Ware mit dem Genusstauglichkeitskennzeichen DE-NI 010 betroffen:



Produktbezeichnung Elite Kräuterquark leicht / ohne Gentechnik 200g



Produktbezeichnung Gut&Günstig Kräuterquark leicht / ohne Gentechnik 200g Gut&Günstig Kräuterquark 40% / ohne Gentechnik 200g



Produktbezeichnung Gutes Land Kräuterquark 40% / ohne Gentechnik 200g Gutes Land Zazikiquark 45% / ohne Gentechnik 200g



Produktbezeichnung Leichter Genuss Kräuterquark leicht / ohne Gentechnik 200g



Produktbezeichnung Milram Speisequark mager 250g Milram Speisequark 20% 250g Milram Speisequark 40% 250g



Produktbezeichnung Penny Kräuterquark 40% 200g



Produktbezeichnung REWE Beste Wahl Kräuterquark leicht 2,4% / ohne Gentechnik 200g REWE Beste Wahl Kräuterquark 40% / ohne Gentechnik 200g



Kunden, die das entsprechende Produkt gekauft haben, können dieses in ihren Einkaufsstätten zurückgeben und erhalten den Kaufpreis erstattet, auch ohne Vorlage des Kassenbons.



Die Qualität unserer Produkte hat höchste Priorität für uns. Die DMK Group bedauert den Vorfall und entschuldigt sich bei allen Kunden für die entstandenen Unannehmlichkeiten. Verbraucheranfragen beantwortet unser Kundenservice unter der Hotline 0251 2656 7371.



OTS: DMK Deutsches Milchkontor GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/59769 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_59769.rss2



Für redaktionelle Rückfragen: Daniela Dethmann Senior External Communications Manager DMK Deutsches Milchkontor GmbH Flughafenallee 17 28199 Bremen Germany Tel.: +49 421 243-2217 Fax: +49 421 243-2487 daniela.dethmann@dmk.de www.dmk.de