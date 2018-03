Köln (ots) - Der Grundstein zum seit langem geplanten Erweiterungsbau des Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud soll im Jahr 2021 gelegt werden. Das erklärte Kölns Oberbürgermeisterin Henriette Reker in einem Schreiben an die Stifterin Marisol Corboud, das dem "Kölner Stadt-Anzeiger" (Donnerstag-Ausgabe) vorliegt. Nachdem zuvor diverse Termine für den Beginn geplatzt waren, hatte Marisol Corboud ultimativ auf eine Erklärung zur Zukunft der Projekts gedrungen. Die Stadt will die Erweiterung selbst realisieren; die Architekten Christ + Gantenbein sollen die Generalplanung übernehmen. Reker geht laut dem Schreiben davon aus, dass der Bau 2023 fertiggestellt ist. Die Eröffnung könnte danach erfolgen.



https://www.ksta.de/kultur/wallraf-richartz-museum-ob-reker-kuendi gt-baubeginn-an-29906228



