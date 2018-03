Deutschland wird 2018 erneut kräftig wachsen, doch am Konjunkturhimmel ziehen Wolken auf, warnt das Handelsblatt Research Institute.

Deutschland geht es gut, doch wie lange noch? Diese Frage stellte der Präsident des Handelsblatt Research Institute, Bert Rürup, am Mittwoch in den Mittelpunkt seiner neuen Konjunkturprognose. Die Vorhersagen an sich sind zwar etwas optimistischer als bei anderen Instituten, allerdings sind die Unterschiede minimal.

Den Wissenschaftler Rürup machte im Handelsblatt Wirtschaftsclub etwas anderes nachdenklich. Er weiß genau, dass seine Zunft, und wohl auch er selbst, sehr schlecht darin sind, eine Rezession vorherzusagen. Dass diese nach fast einem Jahrzehnt fortgesetzten Wirtschaftswachstums irgendwann kommen muss, ist so etwas wie ein ökonomisches Gesetz. Doch nach den Regeln der ökonomischen Mathematik wird das in diesem Jahr und auch im nächsten Jahr noch nicht passieren.

Viele Branchen arbeiten zwar an ihrer Kapazitätsgrenze, wie das Ifo-Institut feststellt, die Beschäftigung steigt und die Steuer- und Beitragseinnahmen sprudeln. In diesem Jahr dürfte die deutsche Wirtschaft daher so stark wachsen wie seit 2011 nicht mehr, stellte Rürup heraus: um 2,5 Prozent.

Das könnte dann jedoch der Höhepunkt des aktuellen Konjunkturzyklus gewesen sein. Im kommenden Jahr rechnet Rürup bereits mit einer schwächeren Wachstumsrate ...

