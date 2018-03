Die Partei des niederländischen Rechtspopulisten Geert Wilders wird auch in kommunale Parlamente einziehen. In mehreren Städten, darunter Rotterdam und Utrecht, gelang der Partei bei der Kommunalwahl am Mittwoch auf Anhieb der Sprung ins Stadt-Parlament. Das geht aus den ersten Prognosen hervor, die das niederländische Fernsehen am Mittwochabend veröffentlichte. Die Wilders-Partei für die Freiheit war erstmals in 30 Kommunen angetreten.

In Rotterdam blieb die rechtspopulistische Partei "Leefbaar Rotterdam" (Lebenswertes Rotterdam) stärkste Kraft. In Amsterdam errang nach den Prognosen das extrem rechtsnationale Forum für Demokratie einen Achtungserfolg und wird erstmals ins Rathaus einziehen.

Ein Jahr nach der nationalen Parlamentswahl war dies auch ein erster Stimmungstest für die Parteien in Den Haag. Nach den Prognosen verloren die Koalitionsparteien. In Den Haag regiert seit rund fünf Monaten eine Mitte-Rechts-Koalition unter dem rechtsliberalen Premier Mark Rutte.

Endgültige Ergebnisse waren erst in der Nacht zum Donnerstag erwartet worden./ab/DP/he

