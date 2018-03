Vor dem Abschluss einer mit Spannung erwarteten US-Notenbanksitzung hat der Index am Mittwoch keine Richtung gefunden. Damit tritt der DAX auf der Stelle und pendelte in einer engen Spanne um seinen Vortagesschlusskurs. Letztlich stieg der Index um minimale 0,01 Prozent und ging bei einem Stand von 12.309,15 Punkten sozusagen unverändert aus dem Handel. Dass die US-Notenbank FED am frühen Abend mitteleuropäischer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...