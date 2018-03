Kanzlerin Merkel verurteilt erstmals den türkischen Militäreinsatz in Nordsyrien. Bundespräsident Steinmeier hofft indes auf bessere Beziehungen zur Türkei.

Es ist ein Satz, der nachhallen wird - und schwere diplomatische Verwerfungen auslösen könnte. "Bei allen berechtigten Sicherheitsinteressen der Türkei ist es inakzeptabel, was in Afrin passiert", sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am Mittwoch in der ersten Regierungserklärung der neuen großen Koalition. Tausende und Abertausende von Zivilisten würden verfolgt, kämen zu Tode oder müssten flüchten. "Das verurteilen wir auf das Schärfste."

Es ist das erste Mal seit zwei Monaten, dass sich Merkel überhaupt zu dem Kampfeinsatz türkischer Truppen in der nordsyrischen Provinz Afrin geäußert hat. Am Wochenende hatten türkische Verbände zusammen mit verbündeten arabischen Milizen die Hauptstadt Afrin der gleichnamigen Region in Syrien eingenommen.

Die Türkei begründet ihre Offensive mit dem Kampf gegen den Terrorismus, die kurdischen Kämpfer betrachtet sie als verlängerten Arm der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK.

Außenminister Heiko Maas ging sogar noch einen Schritt weiter. Eine dauerhafte Besatzung Afrins wäre sicher nicht mehr im Einklang mit dem Völkerrecht, sagte der SPD-Politiker am Mittwoch in seiner ersten Rede als Außenminister im Bundestag.

"Oberste Priorität für uns hat (...) die Einhaltung des humanitären Völkerrechts und der Schutz von Leib und Leben der Zivilbevölkerung in Afrin", betonte Maas. "Hierfür ist die Türkei in der Pflicht. Was immer die Türkei unternimmt, muss sich völkerrechtlich im Rahmen des Erforderlichen und des Verhältnismäßigen bewegen - und hier haben wir gerade in Anbetracht der jüngsten Entwicklungen schon erhebliche Zweifel." In dieser Frage müsse der Druck auf die Verantwortlichen des Nato-Partners Türkei in aller Deutlichkeit aufrechterhalten werden.

Deutliches Zeichen für Erdogan

Die Bundesregierung gibt damit der Türkei ein deutliches Zeichen und will gleichzeitig eine Grenze der Akzeptanz setzen. Schaut man sich die Tonlage der beiden Spitzenpolitiker an, fällt auf, dass sie die generelle Kritik der vergangenen Wochen an dem türkischen Kampfeinsatz erst ab einem gewissen Punkt teilen.

Das türkische Militär (Türk Silah Kuvvetleri, TSK) war gemeinsam mit Kämpfern der Freien Syrischen Armee (FSA) ...

