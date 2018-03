Die Türkei nimmt deutsche Unternehmen wegen Dumpings und Kartellverdacht ins Visier.

Die Türkei hat eine Untersuchung wegen Dumpingpreisen für importierte Acrylprodukte eingeleitet, so Reuters. Diese werden aus Deutschland, Südkorea, China und Thailand eingeführt, wie das Wirtschaftsministerium am Mittwoch mitteilte. Lokale Produzenten hätten die Untersuchung beantragt. Diese argumentieren, dass der Verkauf von Produkten unter Marktpreisen ihren Unternehmen schaden könnte, so das Ministerium. Betroffen seien auch Produkte aus Modacryl, einem flammenhemmenden Stoff. Im vergangenen Jahr hatte das türkische Kartellamt Untersuchungen gegen 27 nationale und internationale Firmen eröffnet, die in der Türkei operieren. Derzeit laufen noch ...

