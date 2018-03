Die EU verliert im Bereich der Künstlichen Intelligenz den Anschluss.

Bis 2030 plant China, Innovationsführer im Bereich Künstliche Intelligenz zu werden und die USA in dort zu überholen. In der EU steht man der neuen Technologie dagegen skeptisch gegenüber, wie Politico berichtet. Während China mit milliardenschweren Investitionen den Ausbau dieses Forschungsbereichs und die schnelle Nutzung der Technologie vorantreibt, berät man in Brüssel über die Voraussetzungen der Nutzung für Roboter und die Bedrohung durch Künstliche Intelligenz. Anders als China wird die EU Roboter nicht für militärische Zwecke, sondern im Bereich des Arbeitsmarktes einsetzen. Im April will die EU-Kommission eine Beratungskommission aufstellen und einen europäischen Ansatz für den Umgang mit künstlicher Intelligenz formulieren, sagte Digitalkommissarin Mariya Gabriel auf einer Innovationskonferenz Anfang März. In der EU werde damit gerechnet, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...