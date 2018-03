Die Einnahmen sind im Februar klar gestiegen. Insgesamt nahm der Bund in den ersten zwei Monaten in diesem Jahr fast 50 Milliarden Euro ein.

Bund und Länder konnten im Februar ein sattes Plus bei den Steuereinnahmen von 8,1 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat verbuchen. Als Gründe nannte das Bundesfinanzministerium am Donnerstag in Berlin unter ...

Den vollständigen Artikel lesen ...