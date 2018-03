Rechte Parteien schaffen den Sprung in Kommunalparlamente und Rathäuser. Die Wahl gilt auch als erster Stimmungstest für die Parteien in der Hauptstadt.

Bei der Kommunalwahl in den Niederlanden haben die Rechtspopulisten Erfolge erzielt. Die Partei für die Freiheit von Geert Wilders wird nun auch in kommunale Parlamente einziehen.

In mehreren Städten, darunter Rotterdam und Utrecht, gelang ihr am Mittwoch auf Anhieb der Sprung ins Parlament. Das geht aus den am späten Mittwochabend ...

Den vollständigen Artikel lesen ...