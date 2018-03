São Paulo (ots/PRNewswire) - Mit der Aussicht einer Steigerung des Einzelhandelsmarktes für Baumaterialien in Brasilien von 8,5 % (Daten der Anamaco (Association Nacional dos Comerciantes de Material de Construcao) zufolge, des nationalen Verbandes der Händler von Baumaterialien), bringt die 24. Ausgabe der Feicon Batimat, der internationalen Messe für Bau und Architektur, wichtige Aussteller des zivilen Baubereiches zu einem Zeitpunkt zusammen, zu dem Investitionen nach zwei Jahren des Rückganges wieder Fahrt aufnehmen.



Besucher können mehr als 700 nationale und internationale Aussteller besuchen und haben die Gelegenheit, sich mit Inhalten, Innovationen, Beziehungen und Geschäften auseinanderzusetzen. "Besucher können Dinge wie den Selo Inovacao Varejo sehen (Bereich der Innovation im Einzelhandel), welcher die Produkte dieser Ausgabe herausstellt, den Canteiro de Obras Modelo (Modellbau-Workshop), der auf 800 m2 Produkte, Verfahren und Technik für umweltfreundliche Bauweise zeigt, den Rota da Sustentabilidade (Pfad der Nachhaltigkeit), eine Führung der ausgestellten nachhaltigen Produkte, die Decor Prime Show (Premium-Dekor-Show), deren arrangierte Räumlichkeiten sich den Branchen Keramik und Metall widmen", erklärt Gustavo Binardi, Direktor der Feicon Batimat.



Die Feicon Batimat zielt darauf ab, Ausstellern und Besuchern das bestmögliche Umfeld zu bieten und wird in diesem Jahr vom 10. bis zum 13. April von 10:00 Uhr bis 20:00 Uhr im brasilianischen São Paulo stattfinden. Die Struktur 2018 widmet sich vollständig unterschiedlichen Branchen und ist jetzt in vier Hauptbereiche gruppiert: Ausstattung, Installationen, Strukturen und Außenbereiche. Nationale und internationale Aussteller zeigen Lösungen und Trends für sämtliche Lieferketten im zivilen Bau- und Architekturbereich. Es herrscht Optimismus für die kommenden Monate.



Die Anmeldung für Besucher der 24. Feicon Batimat ist bereits eröffnet. Füllen Sie unter www.feicon.com.br einfach das Formular aus und drucken Sie Ihren Besucherpass.



Veranstaltung: 24. FEICON BATIMAT Datum: 10. bis 13. April 2018



Stunden: 10:00 Uhr bis 20:00 Uhr, Dienstag bis Freitag Ort: São Paulo Expo - Rod. Imigrantes Km1,5 - SP - BrasilienInformation: www.feicon.com.br



Kontakt für Firmen über FEICON BATIMAT: A4&Holofote Comunicacao Tel.: +55 11 3897 4122 Thiago Rosa | thiagorosa@a4eholofote.com.br | Mobil: 11 9 9930 5293 Mario Brilhante | mariobrilhante@a4eholofote.com.br | Mobil: 11 9 9930 6251



