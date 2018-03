Die "Badischen Neuesten Nachrichten" zur Anhebung der Rente:

"Es wird für die Regierungschefin und ihre aufgewärmte GroKo nicht genügen, den durchaus ambitionierten Koalitionsvertrag abzuarbeiten, der eine Reihe sozialer Wohltaten enthält - was schwierig genug sein wird. Denn die Macht der Kanzlerin ist deutlich geschmolzen, schon zwischen CDU und CSU knirscht es hörbar. Und die SPD, die ihre Identität sucht und ums Überleben kämpft, wird ein unbequemerer Partner als bisher. Merkel steht vor der gewaltigen Herausforderung, den Menschen in denkbar unsicheren Zeiten den Glauben an die Zukunft zurückzugeben."/yyzz/DP/fba

