Der Energiekonzern EnBW ist nach einer Steuerrückerstattung und Beteiligungsverkäufen sowie wegen besser laufender Geschäfte in die Gewinnzone zurückgekehrt. Bei der Bilanzpressekonferenz an diesem Donnerstag (10.30 Uhr) in Stuttgart wird Unternehmenschef Frank Mastiaux voraussichtlich einen Milliardengewinn für 2017 verkünden können. Nach den ersten drei Quartalen stand ein Überschuss von rund 1,87 Milliarden Euro zu Buche. 2016 hatte EnBW hauptsächlich wegen der Kosten für die Entsorgung der atomaren Altlasten noch einen Verlust von fast 1,8 Milliarden Euro hinnehmen müssen.

EnBW mit Hauptsitz in Karlsruhe gehört mit mehr als 20 000 Mitarbeitern zu den größten deutschen Energiekonzernen. Das Unternehmen beliefert rund 5,5 Millionen Kunden mit Strom, Gas, Wasser und bietet Dienstleistungen an./moe/DP/mis

