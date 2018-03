Liebe Leser,

kaum eine Aktie hat an der Börse in den letzten Tagen so sehr gelitten wie das Papier von bet-at-home. Allein in den letzten fünf Tagen verschlechterte das Papier sich von rund 92,50 Euro auf jetzt nur noch 75,40 Euro. Die Verluste könnten sich noch weiter fortsetzen, denn die Stimmung ist mehr als schlecht. Unter Druck stehen die Anteile zum einen durch schlechtere Prognosen der Analysten.

Zum anderen steht derzeit in Österreich ein mögliches Verbot von Online-Casinos ... (Robert Sasse)

Den vollständigen Artikel lesen ...