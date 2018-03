Vaduz - Top-Referenten wie CS-Verwaltungsratspräsident Urs Rohner, Verhaltensökonom Ernst Fehr und Wirtschaftsphilosoph Anders Indset haben am vierten Finance Forum Liechtenstein über die Zukunft der Finanzbranche diskutiert. Die Veranstaltung war mit 600 Teilnehmerinnen und Teilnehmern ausverkauft.

Die vierte Ausgabe des Finance Forums Liechtenstein stand unter dem Motto "Finance 2.0 - die Finanzbranche im Wandel". Liechtensteins Regierungschef Adrian Hasler eröffnete die Tagung. Er betonte in seiner Ansprache, dass die Innovationsfähigkeit eine Schlüsselkompetenz für Finanzdienstleister wie auch für den Staat ist. Zudem nutzte Hasler die Gelegenheit und kündigte ein neues Gesetz für die Blockchain-Ökonomie an, um Innovation und Rechtssicherheit in diesem Sektor zu fördern. "Finance 2.0 ist in Liechtenstein bereits Realität", so Hasler.

Rohner warnt davor, die Auswirkungen der digitalen Transformation zu unterschätzen

Nach einem Überblick über die technologischen Entwicklungen von PwC-Partner Daniel Diemers zeichnete Urs Rohner, Verwaltungsratspräsident der Credit Suisse, ein aktuelles Bild des Finanzplatzes Schweiz. Es sei von enormer Bedeutung, dass sich die Schweiz als führendes Zentrum in den Bereiche Private Wealth und Asset Management behaupten könne. Davon profitiere auch der Finanzplatz Liechtenstein, zumal die Rahmenbedingungen in beiden Staaten sehr ähnlich seien. Rohner warnte gleichzeitig davor, die Auswirkungen der digitalen Transformation zu unterschätzen. "Der fundamentale Wandel steht uns erst noch bevor. Wer das nicht erkennt, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...