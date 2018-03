Warum E10/Bioethanol (k)ein Anlegerthema ist

Umweltthemen sind nicht erst seit dem Dieselgate heiß-disskutiert in Deutschland. Die Debatte um Fahrverbote für Dieselfahrzeuge bringt derzeit die gesamte Automobilbranche in die Bredouille. Umso erstaunlicher, dass Bio-Kraftstoffe nicht vom Fleck kommen. Seit der umstrittenen Einführung von Super E10 im Jahr 2011 geriet das Thema mehr und mehr in Vergessenheit - und nun leidet offenbar auch die Akzeptanz in der Bevölkerung.

Bioethanol-Absatz sinkt. Nach Angaben des Bundesverbands der deutschen Bioethanolwirtschaft (BDBe) ist der Absatz von Bioethanol im Benzin im Jahr 2017 um knapp 2 Prozent auf 1,15 Millionen Tonnen gesunken. Dabei ist der Verbrauch von Bioethanol in Benzin 2017 trotz eines höheren Benzinverbrauchs auf 1,15 Millionen Tonnen leicht zurückgegangen.

Der Marktanteil von Super E10 lag mit 12,4 Prozent (Vorjahr: 12,6 Prozent) ebenfalls leicht unter dem Vorjahresniveau. Super E5 erreichte mit knapp 15,4 Millionen Tonnen hingegen einen steigenden Marktanteil von 83,1 Prozent (Vorjahr: 15 Millionen Tonnen, dies entspricht einem Marktanteil von 82,8 Prozent).

