Zürich - Das Interesse an nachhaltiger Entwicklung ist gross, ihre Verankerung in Hochschulen und Studiengängen aber unbefriedigend. Das zeigt eine Umfrage bei Studierenden an Schweizer Hochschulen. Der Schweizer Verband Studentischer Organisationen für Nachhaltigkeit, der Verband der Schweizer Studierendenschaften und der WWF setzen sich daher dafür ein, dass Hochschulen und Dozierende die nachhaltige Entwicklung in allen Bereichen konsequent fördern und umsetzen.

87 Prozent der Studierenden interessieren sich sehr oder eher für die Nachhaltige Entwicklung. Das zeigt eine Online-Umfrage des Schweizer Verband Studentischer Organisationen für Nachhaltigkeit (VSN), des Verbands der Schweizer Studierendenschaften (VSS) und des WWF Schweiz. Dem hohen Interesse an Nachhaltiger Entwicklung steht ein unbefriedigendes Angebot gegenüber. Denn mehr als 60 Prozent der Befragten sind mit dem Engagement der eigenen Hochschule für die nachhaltige Entwicklung gar nicht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...