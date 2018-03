Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

PENSIONEN - Wenn die Altersversorgung erhöht wird, sind Rentner gegenüber Beamten deutlich benachteiligt, kritisiert der Steuerzahlerbund Baden-Württemberg. Das müsse sich ändern. "Wenn die Ein- und Auszahlungen in der Rentenkasse sich massiv verändern, wirken sich die Lohnerhöhungen nicht eins zu eins auf Rentensteigerungen aus", sagte der Landesvorsitzende Zenon Bilaniuk der Stuttgarter Zeitung und den Stuttgarter Nachrichten. Pensionen dagegen würden unabhängig von der Kassenlage immer um den gleichen Prozentsatz erhöht wie die Besoldung der Beamten. "Dies ist mit ein Grund, wieso sich die Schere bei der Altersversorgung zwischen Beamten und anderen Beschäftigten seit der Wiedervereinigung vergrößert hat." Seit Jahren fordert der Steuerzahlerbund einen sogenannten Nachhaltigkeitsfaktor auch für Pensionen. (Stuttgarter Zeitung und Stuttgarter Nachrichten)

FACHKRÄFTEMANGEL - Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) fordert von der Wirtschaft mehr Beschäftigungschancen für Ältere. "Man kann nicht einerseits über Fachkräftemangel jammern und andererseits versuchen, ältere Beschäftigte loszuwerden", sagte Heil dem RedaktionsNetzwerk Deutschland. "Die Betriebe müssen ihrer Verantwortung zur Sicherung der Arbeitsfähigkeit bis in höhere Alter stärker gerecht werden und mehr in Weiterbildung investieren." Heil sagte, er wünsche sich mehr Engagement der Wirtschaft in diesem Bereich. "Es gibt Unternehmen, die da gute Ansätze haben", so der SPD-Politiker. "Aber bei vielen ist noch Luft nach oben. Es liegt im Interesse der Unternehmen, Beschäftigte solange wie möglich zu halten." Der Arbeitsminister sagte zudem, ein höheres gesetzliches Renteneintrittsalter werde es mit der SPD nicht geben. (RedaktionsNetzwerk Deutschland)

INVESTMENTBANKING - Das Milliardengeschäft zwischen RWE und Eon elektrisiert die Branche. Die Investmentbanker hoffen auf mindestens 20 weitere große Übernahmen bis zum Jahresende. Einzig der zunehmende Protektionismus trübt die blendende Stimmung der meisten Banker. (Handelsblatt S. 28)

DÄNEMARK - Der dänische Ministerpräsident hat die Kontrollen an der Grenze zu Deutschland verteidigt. "Die Grenzkontrolle bleibt notwendig, solange illegale Migranten noch eine deutliche Herausforderung darstellen, auch mit Blick auf unsere innere Sicherheit", sagte er in einem Interview. (FAZ S. 2)

RÜSTUNGSEXPORTE - Exportgenehmigungen für Rüstungsgüter sollten künftig zeitlich enger befristet werden. Das schlägt der Präsident des Bundesamtes für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (Bafa), Andreas Obersteller, vor. "Ich würde die Ausfuhrgenehmigung in meinem Zuständigkeitsbereich auf ein Jahr befristen, danach liefe sie ab und müsste neu beantragt werden", sagte er in einem Interview. (FAZ S. 17)

