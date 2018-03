Basel - Der Umbruch in der Uhren- und Schmuckbranche spiegelt sich auch in deren weltgrösster Messe, der Baselworld. Die 101. Ausgabe öffnet am Donnerstag mit der halbierten Fläche, kürzerer Dauer und tieferen Standpreisen. Dennoch ist die Schau für viele ein Pflichttermin.

Der Konzentrationsprozess in der Uhrenbranche mache grosse Player noch stärker, sagte Baselworld-Messedirektorin Sylvie Ritter am Mittwoch vor den Medien. So konzentriere sich auch die Messe, und zwar auf Qualität, was das Profil schärfe. Die Baselworld versammle die Elite der Branche. Die übliche Medien-Fragerunde entfiel indes.

Bei der diesjährigen Ausgabe der Baselworld, die am Donnerstag feierlich eröffnet wird und bis kommenden Dienstag läuft, nehmen gegen 700 Aussteller teil - und damit nur noch halb so viele wie 2017. Schon damals war die Zahl der Aussteller um rund 200 gesunken. Denn ...

