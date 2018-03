Global Bioenergies kündigt die Bekanntgabe von Motortestergebnissen mit erneuerbarem Treibstoff an.

Evry (Frankreich) - 22. März 2018 - Global Bioenergies (Euronext Growth: ALGBE) wird am 5. April Motortestergebnisse präsentieren. Bei der Präsentation werden auch Audi als kommerzieller Partner sowie der deutsche Maschinen- und Treibstoffspezialist FEV zugegen sein.

Über GLOBAL BIOENERGIES

Global Bioenergies ist eines der wenigen Unternehmen weltweit und das einzige in Europa, das fermentative Verfahren zur Umwandlung von erneuerbaren Rohstoffen in Kohlenwasserstoffe entwickelt. Das Unternehmen konzentriert sich zunächst auf die biologische Herstellung von Isobuten, eines der wichtigsten petrochemischen Grundstoffe, aus dem Kraftstoffe, Kunststoffe, organisches Glas und Elastomere hergestellt werden können. Global Bioenergies verbessert derzeit die Leistungsfähigkeit dieses Verfahrens, führt Tests in einer industriellen Demonstrationsanlage in Deutschland begonnen und bereitet die erste umfangreiche Produktionsanlage in einem IBN-One genannten Joint Venture mit Cristal Union vor. Global Bioenergies ist an der Pariser Börse Euronext Growth gelistet (FR0011052257 - ALGBE).

Kontakt

GLOBAL BIOENERGIES

Luc Mathis

Chief Business Officer

Tel: +33 1 64 98 20 50

invest@global-bioenergies.com (mailto:invest@global-bioenergies.com)

