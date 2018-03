Dank gut laufender Geschäfte in den Bereichen Automotive und Spezialanwendungen hat der Autozulieferer Hella in den ersten neun Monaten des aktuellen Geschäftsjahres 2017/2018 weiter zugelegt. Der Umsatz stieg um 7,4 Prozent auf 5,13 Milliarden Euro, wie Hella am Donnerstag in Lippstadt mitteilte. Währungsbereinigt beläuft sich das Plus auf 9,3 Prozent.

Das bereinigte operative Ergebnis verbesserte sich um 9,5 Prozent auf 408 Millionen Euro. Analysten hatten dies im Schnitt in etwa erwartet. Den Ausblick für das gesamte Geschäftsjahr bestätigte der MDax -Konzern. Demnach rechnet Hella weiterhin mit einer bereinigten operativen Gewinnmarge (Ebit-Marge) von rund 8 Prozent./ajx/jha/

ISIN DE000A13SX22

AXC0063 2018-03-22/07:29