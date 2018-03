Windräder sind in den vergangenen zwei Jahrzehnten deutlich größer geworden: Die durchschnittlichen Rotordurchmesser haben sich auf rund 110 m mehr als verdoppelt und so liegt die mittlere Nabenhöhe jetzt bei etwa 130 m. Die durchschnittliche Nennleistung hat sich auf etwa 2 MW mehr als verzehnfacht. In Windparks, wo früher viele kleine Windräder standen, braucht man jetzt nur noch wenige große Anlagen einzusetzen.

Mit dem schnellen Wachstum der Windräder haben sich auch die Wirkkräfte und Materialbelastungen erhöht - umso wichtiger ist die zuverlässige Überwachung der kritischen Bauteile geworden. Zumal ungeplante Betriebsausfälle von Windturbinen einen hohen finanziellen Schaden und Aufwand nach sich ziehen, weil Kräne und andere Maschinen in der Regel nicht zeitnah zur Verfügung stehen. Das gilt besonders für Offshore-Windparks. In Windkraftanlagen können Probleme an den Antriebswellen, Getriebefehler, Zahnradabnutzung, Materialermüdung, Unwuchten, Temperaturdifferenzen, Schmierungsfehler oder Lagerspiel den Betrieb stören und sehr schwere Folgeschäden nach sich ziehen. Die Überwachung von Wellenlagern und Getrieben in Windkraftanlagen ist daher äußerst wichtig. Dazu sind Sensormesswerte in Echtzeit erforderlich, die den aktuellen Anlagenzustand anzeigen.

Zur vorausschauenden Wartung werden aber vor allem die allmählichen zeitlichen Veränderungen der Messwerte analysiert und ausgewertet. Wartungsarbeiten werden somit planbar. Unvorhergesehene Ausfälle und Standzeiten der Anlagen werden so auf ein Minimum reduziert. Mit Wegsensoren beziehungsweise Abstandssensoren von Micro-Epsilon werden in Windkraftanlagen mehrere kritische Anlagenbauteile überwacht: der Versatz des Kupplungsrings, der Spaltabstand am Gleitlager, der Luftspalt im Generator (Abstand Läufer/Stator) sowie die Temperatur im Generator.

Versatz-Messung beim Kupplungsring

In über 100 m Höhe wirken enorme Windkräfte auf Rotorblätter, Gehäuse ...

