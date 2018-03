Der Baustoffkonzern HeidelbergCement will dank der starken Baukonjunktur in vielen seiner Märkte den Gewinn in diesem Jahr weiter deutlich steigern. Der Jahresüberschuss soll damit erneut zweistellig wachsen, erklärte der Dax-Konzern am Donnerstag. Im vergangenen Jahr stieg das Ergebnis unter dem Strich um 27 Prozent auf 1,06 Milliarden Euro.

