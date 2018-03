FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 22.03.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 22.03.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

ZTOA XFRA US98980A1051 ZTO EXPR.(KY)ADR A0,0001 0.163 EUR

AUK XFRA US0235861004 AMERCO DL-,25 0.407 EUR

KB1B XFRA US4942741038 KIMBALL INTL B DL-,3125 0.057 EUR

OP0 XFRA US67091N1081 OCI PARTNERS LP UTS 0.220 EUR

CH2 XFRA SE0005999778 COM HEM HLDG AB (PUBL) 0.298 EUR

I91 XFRA KYG6771K1022 IGG INC. DL-,0000025 0.015 EUR

AZDA XFRA US0025353006 AARON'S INC. A DL -,50 0.024 EUR

M9O XFRA FI4000048418 AHLSTROM-MUNKSJOE OYJ 0.260 EUR

17SA XFRA US92242Y1001 VEDANTA LTD. ADR IR 1 1.062 EUR

A5G XFRA IE00BF0L3536 AIB GROUP PLC EO -,625 0.120 EUR

SVHG XFRA SE0007100607 SVENSKA HDLSBKN B SK1,433 0.744 EUR

SVHH XFRA SE0007100599 SVENSKA HDLSBKN A SK1,433 0.744 EUR

BQ3 XFRA AU000000BRI8 BIG RIVER INDS LTD 0.022 EUR