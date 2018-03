FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 22.03.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 22.03.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

P5P XFRA CA7063271034 PEMBINA PIPELINE CORP. 0.113 EUR

GXD XFRA CA5503721063 LUNDIN MINING CORP. 0.019 EUR

LKT XFRA CA54928Q1081 LUCARA DIAMOND CORP. 0.016 EUR

ENB XFRA CA2935701078 ENSIGN ENERGY SERVICES 0.075 EUR

PC8 XFRA CA13645T1003 CDN PACIFIC RAILWAY 0.352 EUR

2AE XFRA CA00762V1094 AECON GRP 0.078 EUR

HLH XFRA BMG4587L1090 H.K. LD HLDGS DL -,10 0.114 EUR

FLI XFRA AU000000FLT9 FLIGHT CENTRE TRAVEL GRP 0.375 EUR

AODC XFRA AU000000AGG7 ANGLOGOLD ASHANTI CUFS/1 0.010 EUR

KRX XFRA IE0004927939 KINGSPAN GRP PLC EO-,13 0.260 EUR

DFQ XFRA GB00B1CKQ739 DUNELM GROUP PLC LS-,01 0.080 EUR

HB9 XFRA US4314751029 HILL-ROM HOLDINGS INC. 0.163 EUR

D9W XFRA US23334L1026 DSW INC. CLASS A 0.204 EUR

WN6 XFRA AU000000CAR3 CARSALES.COM 0.128 EUR

VGVE XFRA IE00BKX55T58 VANG.FTSE DEV.WO.U.ETF DL 0.215 EUR

VNRT XFRA IE00BKX55R35 VANG.FTSE N.AMER.U.ETF DL 0.218 EUR

VMID XFRA IE00BKX55Q28 VANGUARD FTSE 250 UETF LS 0.215 EUR

VERX XFRA IE00BKX55S42 VANG.FTSE D.E.XUK UETF EO 0.084 EUR

VECP XFRA IE00BZ163G84 VANG.EUR CORP.BD U.ETF EO 0.042 EUR

VGEB XFRA IE00BZ163H91 VAN.EUR EUROZ.G.B.UETF EO 0.009 EUR

VUCP XFRA IE00BZ163K21 VANG.USD CORP.B.U.ETF DL 0.115 EUR

VGTY XFRA IE00BZ163M45 VANG.USD TREAS.BD UETF DL 0.031 EUR

VGEM XFRA IE00BZ163L38 VANG.USD EM GO.BD UETF DL 0.147 EUR

VFEM XFRA IE00B3VVMM84 VANGUARD FTSE EM U.ETF DL 0.160 EUR

VGWL XFRA IE00B3RBWM25 VANG.FTSE A.-WO.U.ETF DL 0.275 EUR

VUSA XFRA IE00B3XXRP09 VANGUARD S+P 500 U.ETF DL 0.169 EUR

VUKE XFRA IE00B810Q511 VANGUARD FTSE 100 UETF LS 0.359 EUR

VGOV XFRA IE00B42WWV65 VANG.U.K. GILT U.ETF LSD 0.031 EUR

VGWD XFRA IE00B8GKDB10 VA.FTSE A.W.H.D.Y.UETF DL 0.315 EUR

VGEU XFRA IE00B945VV12 VANG.FTSE DEV.EUR.UETF EO 0.144 EUR

VJPN XFRA IE00B95PGT31 VANGUARD FTSE JAP.UETF DL 0.024 EUR

VGEJ XFRA IE00B9F5YL18 VANG.FTSE D.A.P.X.J.UETF 0.208 EUR

VX5E XFRA IE00BF4R5F15 VANG.EURO STOXX 50 U.ETF 0.072 EUR

FM6 XFRA US3208671046 FIRST MIDW.BANC.DEL.DL-01 0.090 EUR

2M6 XFRA IE00BTN1Y115 MEDTRONIC PLC DL-,0001 0.375 EUR