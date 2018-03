Am Morgen kostet die Gemeinschaftswährung 1,2348 USD und damit etwa so viel wie am Vorabend. Zuvor war der Kurs in der Spitze um etwa einen Cent gestiegen. Gegenüber dem Schweizer Franken zeigt sich der Eurokurs weiterhin stabil und notiert am Dienstagmorgen mit 1,1717 CHF auf dem Niveau von Vortag. Der Dollar-Franken-Kurs ...

Den vollständigen Artikel lesen ...