Die australische Investmentbank Macquarie hat Innogy nach den jüngsten Kursgewinnen von "Outperform" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel auf 38,50 Euro belassen. In den Aktienkurs der vor der Zerschlagung stehenden RWE-Ökostromtochter sei die geplante Übernahme durch Eon weitgehend eingepreist, schrieb Analyst Peter Crampton in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./mis/la

Datum der Analyse: 22.03.2018

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE000A2AADD2

AXC0078 2018-03-22/07:53