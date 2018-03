Ein zorniger US-Präsident, ein undurchsichtiges Attentat in Salisbury - nur zwei der Probleme, mit dem sich der EU-Gipfel beschäftigen muss.

Streit mit den USA, Spannungen mit Russland: Globale Krisen überschatten den EU-Gipfel in Brüssel am Donnerstag und Freitag. Eigentlich wollten Bundeskanzlerin Angela Merkel und die übrigen Staats- und Regierungschefs ruhig und geordnet die aktuellen Baustellen der Europäischen Union bearbeiten - die gemeinsame Wirtschaftspolitik, die Reform der Eurozone, die Beziehungen zu Großbritannien nach dem Brexit. Doch dann drängten ganz andere Themen auf die Agenda.

Der Fall Skripal

Nach dem Giftanschlag auf den Ex-Doppelagenten Sergej Skripal und dessen Tochter bezeichnen EU-Diplomaten die Lage als sehr ernst. Großbritannien macht Moskau für die Attacke mit einem militärischen Nervengift verantwortlich. Der Gipfel wird sich positionieren - die Frage ist nur wie. Am Montag konnten sich die Außenminister der 28 Länder nicht auf klare Schuldzuweisungen in Richtung Russland verständigen. Griechenland etwa forderte, dass erst einmal die Ermittlungen abgeschlossen werden müssten. Die Gipfelerklärung soll nach Angaben von EU-Diplomaten schärfer werden und einen besseren Schutz vor künftigen Attacken beschwören. Russland wird wohl in jedem Fall auffordert, zur Aufklärung des Anschlags beizutragen.

Der Handelsstreit mit den USA

Von diesem Freitag an wollen die USA auf Stahl- und Aluminiumimporte Schutzzölle erheben. Noch am Mittwoch rang EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström in Washington um eine Ausnahme für Europa, konnte aber noch keinen Durchbruch vermelden. Beim EU-Gipfel muss nun eine schwierige Gratwanderung ...

