Perus Präsident Kuczynski reicht seinen Rücktritt ein. Das Parlament hätte einen Tag später ohnehin über eine Amtsenthebung abgestimmt.

Peru steht vor einem Machtwechsel. Präsident Pedro Pablo Kuczynski hat nach Korruptionsvorwürfen am Mittwoch seinen Rücktritt eingereicht. Damit kam er einem für den Folgetag angesetzten Amtsenthebungsvotum im Parlament zuvor. Als Grund nannte Kuczynski in einer im Fernsehen übertragenen Ansprache ungerechtfertigte Angriffe seiner Gegner, die ihm das Regieren unmöglich machten. Das Parlament sollte noch am Donnerstag darüber debattieren, ob es das Rücktrittsgesuch Kuczynskis annimmt.

Als Nachfolger stünde Vizepräsident Martin Vizcarra bereit, der derzeit als Botschafter in Kanada dient. Auf Twitter kündigte er seine Rückkehr nach Lima ...

