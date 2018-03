Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA

Die US-Notenbank hat ihren Leitzins erhöht und für das Jahr 2019 einen etwas steileren Zinspfad in Aussicht gestellt. Bei der ersten Ratssitzung unter der Leitung des neuen Fed-Chefs Jerome Powell erhöhten die Währungshüter den Leitzins um 25 Basispunkte auf eine Spanne von 1,50 bis 1,75 Prozent. Ökonomen und Börsianer hatten mit diesem Schritt gerechnet. Es ist die sechste Zinserhöhung im laufenden Zyklus seit Ende 2015. Der Beschluss im Offenmarktausschuss (FOMC) fiel einstimmig. Die Notenbanker signalisierten zudem einen etwas steileren Anstieg der Zinsen: Für 2018 werden weiter drei Schritte avisiert, für 2019 sind aber jetzt drei anstatt zwei Zinserhöhungen in den Projektionen der Währungshüter enthalten. Für 2020 blieb es bei zwei Zinsschritten. Bisher hat die Fed einen sehr berechenbaren Kurs in der Zinspolitik gesteuert. Es wird angenommen, dass Powell auf diesem von seiner Vorgängerin Janet Yellen entworfenen Weg bleiben will. Das könnte sich aber ändern, wenn die US-Konjunkturdaten in den kommenden Monaten stärker werden. Die Gefahr einer Überhitzung zwänge die Fed, in den nächsten Jahren irgendwann stärker auf die Bremse zu treten. Dieses Szenario beunruhigt viele Beobachter, weil die Fed keine gute Bilanz bei der Abkühlung der Wirtschaft auf ein ideales Niveau hat, ohne eine Rezession auszulösen.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

CTS EVENTIM

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das Geschäftsjahr (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie und Dividende in Euro):

PROG PROG PROG Gj Gj17 ggVj Zahl Gj16 Umsatz 1.017 +23% 7 830 EBITDA bereinigt 210 +8% 7 194 EBIT 182 +12% 7 162 Ergebnis nach Steuern/Dritten 116 +22% 7 95 Ergebnis je Aktie 1,20 +21% 7 0,99 Dividende je Aktie 0,64 -35% 7 0,98

Weitere Termine:

07:30 DE/Jenoptik AG, ausführliches Jahresergebnis

(10:00 BI-PK)

07:30 DE/Medigene AG, Jahresergebnis

07:30 DE/Vossloh AG, ausführliches Jahresergebnis

(10:00 PK in Frankfurt)

07:30 DE/Zooplus AG, Jahresergebnis

07:30 DE/Koenig & Bauer AG (KBA), ausführliches Jahresergebnis

09:00 DE/ENBW Energie Baden-Württemberg AG, Jahresergebnis

(10:30 BI-PK in Stuttgart)

09:00 DE/Biotest AG, ausführliches Jahresergebnis

09:15 CH/Sensirion Holding AG, Erstnotiz an der

Schweizer Börse SIX

10:00 DE/BMW AG, Analysten- und Investorenkonferenz

10:00 DE/ZF Friedrichshafen AG, BI-PK

10:00 DE/BayernLB, Jahresergebnis

10:00 DE/Jost Werke AG, BI-PK

10:00 DE/Encavis AG (ehemals Capital Stage AG),

ausführliches Jahresergebnis

11:00 DE/Deutsche Bahn AG, BI-Pk

21:15 US/Nike Inc, Ergebnis 3Q

Im Lauf des Tages:

DE/DWS Group SE, Ende der Zeichnungsfrist

(Bekanntgabe Ausgabepreis)

DE/Deutsche Telekom AG und Verdi, Abschluss der dritten

Runde der Tarifverhandlungen (seit 21.3.)

DIVIDENDENABSCHLAG

Dr. Hönle: 0,60 EUR Brit. Amer. Tobacco: 0,488 GBP

AUSBLICK KONJUNKTUR

-FR 08:45 Geschäftsklimaindex März PROGNOSE: 111 zuvor: 112 09:00 Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe März (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 57,2 zuvor: 57,4 09:00 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe März (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 55,5 zuvor: 55,9 -DE 09:30 Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe März (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 55,0 zuvor: 55,3 09:30 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe März (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 59,7 zuvor: 60,6 10:00 ifo-Geschäftsklimaindex März PROGNOSE: 114,8 zuvor: 115,4 Lagebeurteilung PROGNOSE: 125,9 zuvor: 126,3 Geschäftserwartungen PROGNOSE: 104,2 zuvor: 105,4 -EU 10:00 Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone März (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 55,9 zuvor: 56,2 10:00 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Eurozone März (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 58,0 zuvor: 58,6 Einkaufsmanagerindex gesamt PROGNOSE: 56,7 zuvor: 57,1 -GB 13:00 BoE, Ergebnis und Protokoll der Sitzung des geldpolitischen Rats Bank Rate PROGNOSE: 0,50% zuvor: 0,50% -US 13:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 225.000 zuvor: 226.000 14:45 Einkaufsmanagerindex Service Markit März (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: k.A. zuvor: 55,9 14:45 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Markit März (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: k.A. zuvor: 55,3 15:00 Index der Frühindikatoren Februar PROGNOSE: +0,6% gg Vm zuvor: +1,0% gg Vm -BE 15:00 Geschäftsklimaindex März PROGNOSE: +1,2 Punkte zuvor: +1,9 Punkte

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

Keine Auktionen angekündigt.

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.722,30 0,15 Nikkei-225 21.591,99 0,99 Schanghai-Composite 3.264,13 -0,51 INDEX zuletzt +/- % DAX 12.309,15 0,01 DAX-Future 12.253,50 -0,78 XDAX 12.249,08 -0,78 MDAX 25.786,18 -0,17 TecDAX 2.666,17 -0,43 EuroStoxx50 3.401,04 -0,32 Stoxx50 2.986,06 -0,19 Dow-Jones 24.682,31 -0,18 S&P-500-Index 2.711,93 -0,18 Nasdaq-Comp. 7.345,29 -0,26 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 158,03% +12

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Mit eher fallenden Kursen an den Börsen rechnen Händler. Die Fed-Sitzung am Vorabend habe einen aggressiveren Zinspfad angedeutet als bisher erwartet, heißt es. Allerdings sei nicht klar, wieviel davon bereits in den vergangenen Tagen eingepreist worden sei. "Die Diskussion darüber dürfte den Tag bestimmen", sagt ein Händler. Auch Technologiewerte werden am Nachmittag unter erneutem Druck erwartet, nachdem sich der Skandal um Facebook wieder zuspitzt. Per Saldo dürfte dies dazu führen, dass Anleger das Wachstumspotenzial der Aktie von nun an als gekappt betrachten und damit eines der Zugpferde der Rally bei den US-Technologieaktien in Zukunft entfällt. Wegen der hohen Gewichtung in ETF dürfte dies daher auch den breiten Markt belasten. Mit Spannung wird daneben auch auf die Einkaufsmanager-Indizes (PMI) aus Europa und den zeitgleich veröffentlichten Ifo-Index gewartet. Die These des Abverkaufs bei Aktien war neben dem Zinsanstieg auch, dass die Konjunktur ihr Top gesehen habe, so ein Händler. Sollten die PMI daher nicht wie erwartet abknicken, sei auch eine Erholung möglich.

Rückblick: Etwas leichter - Die Zinsentscheidung der US-Notenbank am Abend sorgte für Zurückhaltung. Bankenwerte gehörten zu den Hauptverlierern, der Sektorindex fiel mit 0,9 Prozent fast auf ein neues Jahrestief. Neben der Fed-Unsicherheit und der Verflachung der Zinskurve drückten ihn nun noch negativ aufgenommene Aussagen der Deutschen Bank auf einer Investmentkonferenz. Sie ließen befürchten, das erste Quartal könne für die gesamte Branche schlechter als erhofft ausgefallen sein. Entsprechend fielen besonders die Aktien von Investmentbanken wie Credit Suisse um 3 Prozent und UBS um 1,6 Prozent. Deutsche Bank brachen 5,2 Prozent ein und zogen Commerzbank mit nach unten um 0,8 Prozent. Vivendi hat den Machtkampf um Ubisoft verloren und die Beteiligung für 2 Milliarden Euro verkauft. Vivendi-Aktien schlossen dennoch 0,7 Prozent höher, da der Verkauf immerhin rund 1,2 Milliarden Euro Gewinn in die Kasse spülte. Ubisoft stiegen um 3,8 Prozent. Bei Kingfisher ging es dagegen um 10,7 Prozent abwärts nach enttäuschend aufgenommenen Geschäftszahlen.

DAX/MDAX/TECDAX

Wenig verändert - Im DAX standen Adidas mit 1,8 Prozent Plus erneut an der Spitze. Hier trieben weiter die starken Quartalszahlen und auch die von Konkurrent Puma. Bayer notierten 0,2 Prozent höher, da die EU-Behörden die Genehmigung zur Monsanto-Übernahme erteilt hatten. BMW legten 0,1 Prozent zu nach einem positiven Ausblick. Unsicherheiten über die Nachfolgeregelung drückten Airbus um 0,9 Prozent. Da die Ölpreise stiegen, fielen Lufthansa 2,7 Prozent. Bei den Nebenwerten legten SAF-Holland um 3,5 Prozent zu. Hier honorierte der Markt den Einstieg in den indischen Markt. Wacker Neuson sprangen um 6 Prozent. Nach den guten Geschäftszahlen des Vortages folgten positive Analystenkommentare. Hellofresh stiegen um 3,7 Prozent, das Unternehmen nähert sich der Gewinnschwelle.

XETRA-NACHBÖRSE

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

March 22, 2018 02:43 ET (06:43 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.