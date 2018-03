DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA

Die US-Notenbank hat ihren Leitzins erhöht und für das Jahr 2019 einen etwas steileren Zinspfad in Aussicht gestellt. Bei der ersten Ratssitzung unter der Leitung des neuen Fed-Chefs Jerome Powell erhöhten die Währungshüter den Leitzins um 25 Basispunkte auf eine Spanne von 1,50 bis 1,75 Prozent. Ökonomen und Börsianer hatten mit diesem Schritt gerechnet. Es ist die sechste Zinserhöhung im laufenden Zyklus seit Ende 2015. Der Beschluss im Offenmarktausschuss (FOMC) fiel einstimmig. Die Notenbanker signalisierten zudem einen etwas steileren Anstieg der Zinsen: Für 2018 werden weiter drei Schritte avisiert, für 2019 sind aber jetzt drei anstatt zwei Zinserhöhungen in den Projektionen der Währungshüter enthalten. Für 2020 blieb es bei zwei Zinsschritten. Bisher hat die Fed einen sehr berechenbaren Kurs in der Zinspolitik gesteuert. Es wird angenommen, dass Powell auf diesem von seiner Vorgängerin Janet Yellen entworfenen Weg bleiben will. Das könnte sich aber ändern, wenn die US-Konjunkturdaten in den kommenden Monaten stärker werden. Die Gefahr einer Überhitzung zwänge die Fed, in den nächsten Jahren irgendwann stärker auf die Bremse zu treten. Dieses Szenario beunruhigt viele Beobachter, weil die Fed keine gute Bilanz bei der Abkühlung der Wirtschaft auf ein ideales Niveau hat, ohne eine Rezession auszulösen.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

CTS EVENTIM

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das Geschäftsjahr (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie und Dividende in Euro):

PROG PROG PROG Gj Gj17 ggVj Zahl Gj16 Umsatz 1.017 +23% 7 830 EBITDA bereinigt 210 +8% 7 194 EBIT 182 +12% 7 162 Ergebnis nach Steuern/Dritten 116 +22% 7 95 Ergebnis je Aktie 1,20 +21% 7 0,99 Dividende je Aktie 0,64 -35% 7 0,98

Weitere Termine:

07:30 DE/Jenoptik AG, ausführliches Jahresergebnis

(10:00 BI-PK)

07:30 DE/Medigene AG, Jahresergebnis

07:30 DE/Vossloh AG, ausführliches Jahresergebnis

(10:00 PK in Frankfurt)

07:30 DE/Zooplus AG, Jahresergebnis

07:30 DE/Koenig & Bauer AG (KBA), ausführliches Jahresergebnis

09:00 DE/ENBW Energie Baden-Württemberg AG, Jahresergebnis

(10:30 BI-PK in Stuttgart)

09:00 DE/Biotest AG, ausführliches Jahresergebnis

09:15 CH/Sensirion Holding AG, Erstnotiz an der

Schweizer Börse SIX

10:00 DE/BMW AG, Analysten- und Investorenkonferenz

10:00 DE/ZF Friedrichshafen AG, BI-PK

10:00 DE/BayernLB, Jahresergebnis

10:00 DE/Jost Werke AG, BI-PK

10:00 DE/Encavis AG (ehemals Capital Stage AG),

ausführliches Jahresergebnis

11:00 DE/Deutsche Bahn AG, BI-Pk

21:15 US/Nike Inc, Ergebnis 3Q

Im Lauf des Tages:

DE/DWS Group SE, Ende der Zeichnungsfrist

(Bekanntgabe Ausgabepreis)

DE/Deutsche Telekom AG und Verdi, Abschluss der dritten

Runde der Tarifverhandlungen (seit 21.3.)

DIVIDENDENABSCHLAG

Dr. Hönle: 0,60 EUR Brit. Amer. Tobacco: 0,488 GBP

AUSBLICK KONJUNKTUR

-FR 08:45 Geschäftsklimaindex März PROGNOSE: 111 zuvor: 112 09:00 Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe März (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 57,2 zuvor: 57,4 09:00 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe März (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 55,5 zuvor: 55,9 -DE 09:30 Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe März (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 55,0 zuvor: 55,3 09:30 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe März (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 59,7 zuvor: 60,6 10:00 ifo-Geschäftsklimaindex März PROGNOSE: 114,8 zuvor: 115,4 Lagebeurteilung PROGNOSE: 125,9 zuvor: 126,3 Geschäftserwartungen PROGNOSE: 104,2 zuvor: 105,4 -EU 10:00 Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone März (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 55,9 zuvor: 56,2 10:00 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Eurozone März (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 58,0 zuvor: 58,6 Einkaufsmanagerindex gesamt PROGNOSE: 56,7 zuvor: 57,1 -GB 13:00 BoE, Ergebnis und Protokoll der Sitzung des geldpolitischen Rats Bank Rate PROGNOSE: 0,50% zuvor: 0,50% -US 13:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 225.000 zuvor: 226.000 14:45 Einkaufsmanagerindex Service Markit März (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: k.A. zuvor: 55,9 14:45 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Markit März (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: k.A. zuvor: 55,3 15:00 Index der Frühindikatoren Februar PROGNOSE: +0,6% gg Vm zuvor: +1,0% gg Vm -BE 15:00 Geschäftsklimaindex März PROGNOSE: +1,2 Punkte zuvor: +1,9 Punkte

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

Keine Auktionen angekündigt.

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.722,30 0,15 Nikkei-225 21.591,99 0,99 Schanghai-Composite 3.264,13 -0,51 INDEX zuletzt +/- % DAX 12.309,15 0,01 DAX-Future 12.253,50 -0,78 XDAX 12.249,08 -0,78 MDAX 25.786,18 -0,17 TecDAX 2.666,17 -0,43 EuroStoxx50 3.401,04 -0,32 Stoxx50 2.986,06 -0,19 Dow-Jones 24.682,31 -0,18 S&P-500-Index 2.711,93 -0,18 Nasdaq-Comp. 7.345,29 -0,26 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 158,03% +12

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Mit eher fallenden Kursen an den Börsen rechnen Händler. Die Fed-Sitzung am Vorabend habe einen aggressiveren Zinspfad angedeutet als bisher erwartet, heißt es. Allerdings sei nicht klar, wieviel davon bereits in den vergangenen Tagen eingepreist worden sei. "Die Diskussion darüber dürfte den Tag bestimmen", sagt ein Händler. Auch Technologiewerte werden am Nachmittag unter erneutem Druck erwartet, nachdem sich der Skandal um Facebook wieder zuspitzt. Per Saldo dürfte dies dazu führen, dass Anleger das Wachstumspotenzial der Aktie von nun an als gekappt betrachten und damit eines der Zugpferde der Rally bei den US-Technologieaktien in Zukunft entfällt. Wegen der hohen Gewichtung in ETF dürfte dies daher auch den breiten Markt belasten. Mit Spannung wird daneben auch auf die Einkaufsmanager-Indizes (PMI) aus Europa und den zeitgleich veröffentlichten Ifo-Index gewartet. Die These des Abverkaufs bei Aktien war neben dem Zinsanstieg auch, dass die Konjunktur ihr Top gesehen habe, so ein Händler. Sollten die PMI daher nicht wie erwartet abknicken, sei auch eine Erholung möglich.

Rückblick: Etwas leichter - Die Zinsentscheidung der US-Notenbank am Abend sorgte für Zurückhaltung. Bankenwerte gehörten zu den Hauptverlierern, der Sektorindex fiel mit 0,9 Prozent fast auf ein neues Jahrestief. Neben der Fed-Unsicherheit und der Verflachung der Zinskurve drückten ihn nun noch negativ aufgenommene Aussagen der Deutschen Bank auf einer Investmentkonferenz. Sie ließen befürchten, das erste Quartal könne für die gesamte Branche schlechter als erhofft ausgefallen sein. Entsprechend fielen besonders die Aktien von Investmentbanken wie Credit Suisse um 3 Prozent und UBS um 1,6 Prozent. Deutsche Bank brachen 5,2 Prozent ein und zogen Commerzbank mit nach unten um 0,8 Prozent. Vivendi hat den Machtkampf um Ubisoft verloren und die Beteiligung für 2 Milliarden Euro verkauft. Vivendi-Aktien schlossen dennoch 0,7 Prozent höher, da der Verkauf immerhin rund 1,2 Milliarden Euro Gewinn in die Kasse spülte. Ubisoft stiegen um 3,8 Prozent. Bei Kingfisher ging es dagegen um 10,7 Prozent abwärts nach enttäuschend aufgenommenen Geschäftszahlen.

DAX/MDAX/TECDAX

Wenig verändert - Im DAX standen Adidas mit 1,8 Prozent Plus erneut an der Spitze. Hier trieben weiter die starken Quartalszahlen und auch die von Konkurrent Puma. Bayer notierten 0,2 Prozent höher, da die EU-Behörden die Genehmigung zur Monsanto-Übernahme erteilt hatten. BMW legten 0,1 Prozent zu nach einem positiven Ausblick. Unsicherheiten über die Nachfolgeregelung drückten Airbus um 0,9 Prozent. Da die Ölpreise stiegen, fielen Lufthansa 2,7 Prozent. Bei den Nebenwerten legten SAF-Holland um 3,5 Prozent zu. Hier honorierte der Markt den Einstieg in den indischen Markt. Wacker Neuson sprangen um 6 Prozent. Nach den guten Geschäftszahlen des Vortages folgten positive Analystenkommentare. Hellofresh stiegen um 3,7 Prozent, das Unternehmen nähert sich der Gewinnschwelle.

XETRA-NACHBÖRSE

Mit der negativen Reaktion der Wall Street auf den Zinsentscheid der Fed kamen auch die deutschen Aktien noch etwas zurück. Zusätzlicher Druck kam vom Dollar, der deutlich nachgab. Der Euro notierte am Abend etwa 1 Cent über seinem Tagestief. Unter den Nebenwerten reagierten die Aktien von Fair Value REIT kaum darauf, dass die Gesellschaft für 2017 eine niedrigere Dividende zahlen. Baumot wurden fast 5 Prozent niedriger getaxt. Das Unternehmen hatte mitgeteilt, dass Vorstand Roger Kavena Baumot-Aktien für fast 440.000 Euro verkauft habe.

USA / WALL STREET

Knapp behauptet - Am Aktienmarkt wurden die Aussagen der US-Notenbank überwiegend falkenhaft interpretiert, was die Kurse letztlich belastete. Größter Kursverlierer im Dow waren Apple mit einem Minus von 2,3 Prozent. Bluefin Research Partners hatte ihre iPhone-Absatzschätzungen nun abermals gesenkt und lag mit ihren Prognosen unter dem Konsens. Facebook erholten sich um 0,7 Prozent, nachdem sie zuvor in dieser Woche fast 10 Prozent abgegeben hatten. Analysten wollen den bekanntgewordenen Datenmissbrauch bei dem sozialen Netzwerk nicht überbewerten und raten sogar zum Kauf der Aktie. Fedex verloren 1,2 Prozent. Der Logistiker übertraf mit seinen Drittquartalszahlen die Erwartungen und erhöhte zudem den Ausblick. Allerdings bezeichneten es Beobachter als überraschend, dass das Unternehmen zugleich die Investitionen im Fiskaljahr senken will. Für Nordstrom ging es 3,3 Prozent nach unten. Das Unternehmen hat die Gespräche mit mehreren Nordstrom-Familienmitgliedern beendet, die beabsichtigt hatten, das Unternehmen zu kaufen und dann von der Börse zu nehmen. Ein schwacher Ausblick ließ die Aktie von General Mills um 8,9 Prozent abstürzen.

Am Anleihemarkt legten die Notierungen leicht zu. Die Zehnjahresrendite sank um 2 Basispunkte auf 2,88 Prozent.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0.00 Uhr Mi, 17.28 Uhr EUR/USD 1,2348 +0,0% 1,2343 1,2348 EUR/JPY 130,75 -0,0% 130,80 130,75 EUR/CHF 1,1715 +0,0% 1,1711 1,1715 GBP/EUR 1,1460 +0,0% 1,1456 1,1460 USD/JPY 105,88 -0,1% 105,97 105,88 GBP/USD 1,4151 +0,1% 1,4139 1,4151 Bitcoin BTC/USD 9.034,23 +1,3% 8.920,88 9.034,23

Der Dollar gab nach dem kräftigen Anstieg des Vortages nach und fiel in Reaktion auf die Fed-Entscheidung noch etwas weiter zurück. Der Euro stieg im späten US-Handel auf 1,2340 Dollar, nachdem er am späten Dienstag bei 1,2240 Dollar notiert hatte. Offenbar hätten die Akteure am Devisenmarkt erwartet, dass die US-Notenbank sich falkenhafter zeigen und für dieses Jahr vier statt nur drei Zinserhöhungen in Aussicht stellen würde, kommentierten Beobachter die Abwertung des Greenback.

Der Dollar neigt am Morgen im asiatisch geprägten Geschäft weiter zur Schwäche. Der WSJ-Dollarindex verliert 0,1 Prozent. Am Vortag hatte der Devisenkorb 0,7 Prozent und damit den größten Tagesverlust seit dem 24. Januar verbucht. Seit Jahresbeginn hat der Greenback damit 2,8 Prozent abgewertet. Analysten verweisen auf den Interpretationsspielraum der Fed-Entscheidung. Diese beinhalte für "jeden etwas", heißt es im Devisenhandel. Zwar hätten mehr US-Notenbanker zu Gunsten von vier Zinserhöhungen im laufenden Jahr plädiert als zuvor, letztlich sei es aber bei drei avisierten Zinserhöhungen 2018 geblieben, so Händler. "Das war der Knackpunkt, an dem Anleger das Ereignis festmachen wollen", sagt Devisenstratege Mark McCormick von TD Securities mit Blick auf die Dollarschwäche. Andere Marktteilnehmer in Asien verweisen auf den US-Protektionismus, der letztlich das Wachstum bremsen könnte.

ROHSTOFFE

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 65,25 65,17 +0,1% 0,08 +8,3% Brent/ICE 69,44 69,47 -0,0% -0,03 +5,5%

Der Ölpreis zeigte weiter Stärke, nachdem er bereits am Vortag auf ein Dreiwochenhoch geklettert war. Unterstützung kam vom US-Energieministerium, das für die Vorwoche einen deutlichen Rückgang der US-Ölvorräte gemeldet hatte. Daneben verwiesen Teilnehmer weiter auf die Spannungen zwischen Saudi-Arabien und den USA einerseits und dem Iran andererseits. Auch die Lieferprobleme in Venezuela dauerten an. "Die Marktteilnehmer haben ihren Fokus von der steigenden US-Ölförderung auf die Risiken der Versorgung verlagert", sagten Analysten. WTI stieg um 2,6 Prozent auf 65,17 Dollar je Barrel, Brent rückte um 3,0 Prozent auf 69,47 Dollar vor.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.328,33 1.332,17 -0,3% -3,84 +2,0% Silber (Spot) 16,52 16,55 -0,2% -0,03 -2,5% Platin (Spot) 957,65 956,50 +0,1% +1,15 +3,0% Kupfer-Future 3,06 3,05 +0,5% +0,02 -7,4%

Für den Goldpreis lieferte zunächst der nachgebende Dollar Unterstützung, nach den Fed-Aussagen baute das Edelmetall seine Gewinne kräftig aus. Für eine Unze wurden im späten Handel 1.333 Dollar bezahlt, ein Tagesaufschlag von 1,6 Prozent.

MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR

INNENPOLITIK PERU

Perus umstrittener Präsident Pedro Pablo Kuczynski ist seiner drohenden Entmachtung mit einem Rücktritt zuvor gekommen.

ZOLLSTREIT USA/EU

Die EU und die USA suchen nach Angaben von Spitzenvertretern in ihrem Handelsstreit nach einer "akzeptablen" Lösung für beide Seiten. EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström und US-Handelsminister Wilbur Ross sagten nach einem Treffen, ihr Ziel sei es, in Verhandlungen "für beide Seiten akzeptable Ergebnisse" zu erreichen. Es solle unverzüglich ein "Diskussionsprozess" mit US-Präsident Donald Trump eingeleitet werden, in dem es um "Handelsthemen von gemeinsamem Interesse" gehen solle, darunter der Handel mit Aluminium und Stahl. Im Rahmen der Beratungen sollten die "für beide Seiten akzeptablen Ergebnisse" so rasch wie möglich definiert werden.

ZOLLSTREIT USA/CHINA

US-Präsident Donald Trump will am Donnerstag handelspolitische Maßnahmen gegen China verkünden. Mit den Maßnahmen reagiere der Präsident auf den Diebstahl geistigen Eigentums durch die Volksrepublik, erklärte ein Sprecher. Laut US-Medien will Trump Strafzölle gegen ausgewählte chinesische Produkte erheben. Diese Zölle sollen den Berichten zufolge auf Waren im Gesamtwert von etwa 60 Milliarden Dollar erhoben werden.

FISKALPOLITIK USA

Kurz vor einer drohenden Haushaltssperre in den USA haben führende Vertreter von Republikanern und Demokraten im Kongress eine Einigung über den Bundesetat für das laufende Haushaltsjahr erzielt. Die republikanischen Verhandlungsführer legten ein umfassendes Haushaltsgesetz vor, das Ausgaben in Höhe von 1,3 Billionen Dollar (1 Billion Euro) vorsieht. Der Kongress muss den Gesetzestext bis Freitagnacht verabschieden.

STEUEREINNAHMEN

Die deutschen Steuereinnahmen sind im Februar deutlich gestiegen, nachdem sie bereits im Vormonat zugenommen hatten. Sie legten ohne reine Gemeindesteuern gegenüber dem Vorjahresmonat um 8,1 Prozent zu, wie das Bundesfinanzministerium bekanntgab.

FLUGVERKEHR USA

Der vierte Schneesturm binnen drei Wochen hat den Nordosten der USA führt am Mittwoch zu landesweit mehr als 4400 gestrichenen Flügen.

SPANIENKRISE

Das katalanische Parlament will am Donnerstag über einen neuen Regionalpräsidenten beraten und abstimmen. Er werde der Kammer vorschlagen, "dass Jordi Turull als Präsident kandidiert", sagte Parlamentspräsident Roger Torrent. Nur wenige Stunden zuvor war Turull, der ehemalige katalanische Regierungssprecher, für Freitag erneut vor Gericht geladen worden.

FACEBOOK

Die EU-Staats- und Regierungschefs werden am Donnerstag auch über die Affäre um Datenmissbrauch bei Facebook beraten. Der EU-Gipfel werde sich mit der "Notwendigkeit" befassen, "transparente Praktiken wie auch vollständigen Schutz der Privatsphäre und der persönlichen Daten der Bürger durch soziale Netzwerke und digitalen Plattformen zu garantieren", sagte EU-Ratspräsident Donald Tusk.

Im Skandal ringt Facebook-Chef Mark Zuckerberg um die Reputation seines Konzerns. In seiner ersten öffentlichen Stellungnahme zu den Vorwürfen räumte Zuckerberg seine persönliche Verantwortung ein.

1&1 DRILLISCH

Der Umsatz stieg 2017 um 15,7 Prozent auf 2,81 Milliarden Euro und das bereinigte EBITDA aus fortgeführtem Geschäftsbereich um 37,2 Prozent auf 532,2 Millionen Euro. Die Aktionäre sollen für 2017 eine Dividende von 1,60 (Vorjahr: 1,80) Euro erhalten. Für 2018 rechnet 1&1 Drillisch mit 1,2 Millionen neuen Kundenverträgen. Der Umsatz soll auf 3,7 Milliarden Euro zulegen und das EBITDA auf 750 Millionen Euro.

UNITED INTERNET

Der Umsatz stieg 2017 um 10,5 Prozent auf 4,206 Milliarden Euro und das EBITDA um 17,3 Prozent auf 979,6 Millionen Euro. Für 2018 rechnet United Internet mit einem Umsatzanstieg auf ca 5,2 Milliarden Euro. Das EBITDA soll auf ca 1,2 Milliarden Euro zulegen. Die Dividende wird auf 0,85 (Vorjahr: 0,80) Euro erhöht.

KUKA

will die Bereiche General Industry und Swisslog in China in Gemeinschaftsunternehmen mit Gesellschaften der chinesischen Midea-Gruppe einbringen, zu der Kuka selbst mehrheitlich gehört. Die jeweiligen Gesellschafter der Gemeinschaftsunternehmen werden mit jeweils 50 Prozent an den Joint Ventures beteiligt sein. Das Joint Venture im Roboterbereich soll von Kuka kontrolliert werden. Das chinesische Automotive-Geschäft soll hingegen vollständig bei Kuka verbleiben.

FAIR VALUE REIT-AG

