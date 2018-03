Von der steigenden Nachfrage nach Schönheits-OPs wollen neue Anbieter profitieren. Die M1 Kliniken expandieren mit ambulanten Beauty-Zentren.

Wie man im Geschäft mit der Schönheit ein lohnendes Business-Modell aufbaut, dafür hat M1-Kliniken-Vorstand Patrick Brenske folgende Formel gefunden: Man fokussiere sich auf einen wachsenden Markt, konzentriere sich dort auf die am häufigsten durchgeführten Schönheitsoperationen und biete diese deutlich günstiger als die Konkurrenz an.

Den neuesten Jahreszahlen des börsennotierten Unternehmens nach zu urteilen, scheint das Konzept aufzugehen: Denn die M1 Kliniken konnten nach eigenen Angaben ihren Umsatz im vergangenen Jahr um 31 Prozent auf 47,2 Millionen Euro steigern. Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (EBT) erhöhte sich 2017 um 36 Prozent auf 7,4 Millionen Euro.

Die Treiber dieser Entwicklung sind die Fachzentren unter der Flagge M1 Med Beauty. Mit "Botox to go", der Schönheitsspitze für Zwischendurch, starteten die M1 Kliniken vor sechs Jahren in der Berliner Fasanenstraße ihr neues Beauty-Angebot. Mittlerweile ist die Kette auf 19 ambulante Zentren in Deutschland angewachsen, plastische Chirurgie wird zudem in einer chirurgischen Fachklinik in Berlin angeboten.

"Wir bewegen uns in einem reinen Selbstzahlermarkt. Eine Analyse der GfK AG hat gezeigt, dass die Nachfrage nach Schönheitsbehandlungen sehr preissensitiv ist. Wenn sich die Preise halbieren, könnte sich der Markt um den Faktor zehn erhöhen. Das war der Ansatz für uns, mit günstigen Preisen in den Markt zu gehen," sagt Vorstand Brenske.

Die M1 Kliniken gehören mehrheitlich der Beteiligungsgesellschaft MPH Healthcare AG, die Brenskes Vater aufgebaut hat. Knapp ein Viertel der Aktien sind im Streubesitz. Bevor der Absolvent der Frankfurt School of Finance 2015 Vorstand bei den M1 Kliniken wurde, verantwortete der 33-Jährige einige Jahre Einkauf und Vertrieb des ebenfalls zur MPH gehörenden Pharmaunternehmens Haemato AG.

Den Markt der Schönheitsbehandlungen und Operationen in Deutschland taxieren Branchenexperten auf zwei bis zweieinhalb Milliarden jährlich. Er wächst derzeit pro Jahr zweistellig. Laut Statistik der Internationalen Gesellschaft der Ästhetisch-Plastischen Chirurgie (ISAPS) wurden 2016 in Deutschland rund 336.000 Operationen und Schönheitsbehandlungen wie Unterspritzungen durchgeführt.

Da in dieser Statistik aber nur die Arbeit der rund 1200 plastisch-ästhetischen Chirurgen erfasst wird, dürfte die Zahl der tatsächlichen Behandlungen deutlich höher liegen. ...

