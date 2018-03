22.03.2018 Zugemailt von / gefunden bei: Starwood (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com) Der US-Investor Starwood Capital will bei CA Immobilien und Immofinanz einsteigen. Eine luxemburgische Tochtergesellschaft wolle im Rahmen eines freiwilligen Angebots bis zu 26 Prozent der ausgegebenen Inhaberaktien von CA Immo und fünf Prozent an Immofinanz kaufen, teilte Starwood am Donnerstag mit. Der Preis je Anteilsschein beträgt demnach 27,50 Euro beziehungsweise 2,01 Euro. Zuletzt wurden die Papiere mit 26,54 Euro beziehungsweise zwei Euro gehandelt. Beide Übernahmeangebote würden...

Den vollständigen Artikel lesen ...