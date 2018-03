Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires

TAGESTHEMA I

Die US-Notenbank hat ihren Leitzins erhöht und für das Jahr 2019 einen etwas steileren Zinspfad in Aussicht gestellt. Bei der ersten Ratssitzung unter der Leitung des neuen Fed-Chefs Jerome Powell erhöhten die Währungshüter den Leitzins um 25 Basispunkte auf eine Spanne von 1,50 bis 1,75 Prozent. Ökonomen und Börsianer hatten mit diesem Schritt allgemein gerechnet. Der Beschluss im Offenmarktausschuss (FOMC) fiel einstimmig. Für 2018 werden weiter drei Schritte avisiert, wobei dafür sieben von 15 Ratsmitgliedern votierten, verglichen mit vier von 16 im Dezember. Für 2019 sind jetzt drei anstatt zwei Zinserhöhungen in den Projektionen der Währungshüter enthalten. Für 2020 blieb es bei zwei Zinsschritten. Bisher hat die Fed einen sehr berechenbaren Kurs in der Zinspolitik gesteuert. Es wird angenommen, dass Powell auf diesem von seiner Vorgängerin Janet Yellen entworfenen Weg bleiben will. Das könnte sich aber ändern, wenn die US-Konjunkturdaten in den kommenden Monaten stärker werden sollten.

TAGESTHEMA II

US-Präsident Donald Trump will am Donnerstag handelspolitische Maßnahmen gegen China verkünden. Mit den Maßnahmen reagiere der Präsident auf den Diebstahl geistigen Eigentums durch die Volksrepublik, so ein Sprecher des Weißen Hauses. Laut US-Medien will Trump Strafzölle gegen ausgewählte chinesische Produkte erheben. Diese Zölle sollen den Berichten zufolge auf Waren im Gesamtwert von etwa 60 Milliarden Dollar erhoben werden.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

In den USA veröffentlichen u.a. folgende Unternehmen Geschäftszahlen

21:15 US/Nike Inc, Ergebnis 3Q, Beaverton

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 13:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 225.000 zuvor: 226.000 14:45 Einkaufsmanagerindex Service Markit März (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: k.A. zuvor: 55,9 14:45 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Markit März (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: k.A. zuvor: 55,3 15:00 Index der Frühindikatoren Februar PROGNOSE: +0,6% gg Vm zuvor: +1,0% gg Vm

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.722,30 +0,15% Nikkei-225 21.591,99 +0,99% Hang-Seng-Index 31.259,23 -0,49% Kospi 2.496,02 +0,44% Shanghai-Composite 3.264,93 -0,49% S&P/ASX 200 5.937,20 -0,22%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Uneinheitlich - Weil die begleitenden Kommentare und Zinsprojektionen der US-Notenbank zur wie erwartet ausgefallenen Zinserhöhung Marktbeobachtern zufolge tendenziell etwas taubenhafter ausgefallen sind als gedacht, schwächelt der Dollar auf breiter Front. Vor diesem Hintergrund anziehende asiatische Währungen wie der Yen und der Won bremsen die Aktienkurse etwas, weil dadurch Exporte in die USA teurer werden. Die US-Notenbank "wollte falkenhaft klingen und versuchte, das in einer Art und Weise zu tun, die am wenigsten störend wirkt", kommentiert Marvin Loh, Marktstratege bei BNY Mellon. Dass die chinesische Notenbank in Reaktion auf die Zinserhöhung in den USA den Satz für siebentägige Ausleihungen an die Banken leicht erhöht habe, sei normales Gebaren, heißt es, und kein Indiz für eine generelle Straffung der Geldpolitik. Damit sorge die Notenbank für eine stabile Zinsdifferenz zu den USA, um so potenziellen Kapitalabflüssen und Wechselkursschwankungen vorzubeugen, erläutern die Analysten der ANZ. Gleichwohl litten die chinesischen Aktienmärkte etwas darunter, heißt es. Auf die Stimmung der Börsianer in China drücke zudem, dass die von US-Präsident Donald Trump beschlossenen Strafzölle nun unmittelbar vor ihrer Umsetzung stehen. Außerdem wird am Donnerstag ein Bericht aus den USA erwartet, in dem es um Diebstahl geistigen Eigentums durch China geht. Zu den Favoriten gehören in der gesamten Region wie schon am Vortag Aktien aus dem Ölsektor, denn die Ölpreise steigen weiter. In Hongkong sorgt zusätzlich für Druck auf den Index, dass das Schwergewicht Tencent um 3,2 Prozent deutlich nachgibt.

US-NACHBÖRSE

Besser als erwartet ausgefallene Geschäftszahlen haben der Aktie des Modeunternehmens Guess ein Kursfeuerwerk beschert. Auf Nasdaq.com legten Guess um 12,1 Prozent uz auf 17,40 Dollar. Facebook zeigten sich nach der kleinen Erholung im regulären Handel gut behauptet mit zuletzt 169,75 Dollar, nachdem Facebook-Chef Mark Zuckerberg sich erstmals zu dem Datenskandal geäußert hatte.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 24.682,31 -0,18 -44,96 -0,15 S&P-500 2.711,93 -0,18 -5,01 1,43 Nasdaq-Comp. 7.345,29 -0,26 -19,02 6,40 Nasdaq-100 6.853,45 -0,47 -32,47 7,15 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 794 Mio 819 Mio Gewinner 1.706 1.308 Verlierer 1.251 1.659 unverändert 110 103

Knapp behauptet - Am Aktienmarkt wurden die begleitenden Aussagen der US-Notenbank zur wie erwartet ausgefallenen Zinserhöhung überwiegend als falkenhaft interpretiert, was die Kurse belastete. Am Devisenmarkt fiel die Interpretation dagegen eher taubenhaft aus, so dass der Dollar nachgab. Die Konjunkturdaten des Tages hatten auf den breiten Markt keinen Einfluss. Größter Kursverlierer im Dow waren Apple mit einem Minus von 2,3 Prozent. Bluefin Research Partners, ein kleines Analysehaus, hatte seine iPhone-Absatzschätzungen abermals gesenkt und liegt damit unter dem Konsens. Facebook erholten sich um 0,7 Prozent, nachdem sie zuvor in dieser Woche fast 10 Prozent abgegeben hatte. Analysten wollen den am Wochenende bekanntgewordenen Datenmissbrauch bei dem sozialen Netzwerk nicht überbewerten und raten vereinzelt sogar zum Kauf der Aktie. Fedex verloren 1,2 Prozent. Der Logistiker übertraf mit seinen Drittquartalszahlen gewinn- und umsatzseitig die Erwartungen und erhöhte zudem den Ausblick. Allerdings bezeichneten es Beobachter als überraschend, dass das Unternehmen zugleich die Investitionen senken will. Für die Nordstrom-Aktie ging es 3,3 Prozent nach unten. Das Unternehmen hat die Gespräche mit mehreren Nordstrom-Familienmitgliedern beendet, die beabsichtigt hatten, das Unternehmen zu kaufen und dann von der Börse zu nehmen.

TREASURYS

US-Anleihen Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 2 Jahre 2,29 -5,4 2,34 108,9 5 Jahre 2,68 -2,0 2,70 75,2 10 Jahre 2,88 -1,3 2,90 43,9

Am Anleihemarkt stiegen die Notierungen nach der wie erwartet ausgefallenen Anhebung des leitzinses um 25 Basispunkte. Die Zehnjahresrendite sank um 1 Basispunkt auf 2,88 Prozent.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 08:55 % YTD EUR/USD 1,2355 +0,1% 1,2343 1,2279 +2,8% EUR/JPY 130,83 +0,0% 130,80 130,56 -3,3% EUR/GBP 0,8732 +0,0% 0,8729 0,8752 -1,8% GBP/USD 1,4149 +0,1% 1,4139 1,4030 +4,7% USD/JPY 105,89 -0,1% 105,97 106,33 -6,0% USD/KRW 1071,73 +0,6% 1064,98 1071,45 +0,4% USD/CNY 6,3192 -0,1% 6,3232 6,3318 -2,9% USD/CNH 6,3142 +0,1% 6,3057 6,3266 -3,1% USD/HKD 7,8470 +0,0% 7,8452 7,8460 +0,4% AUD/USD 0,7748 -0,2% 0,7765 0,7703 -0,9% NZD/USD 0,7232 +0,1% 0,7226 0,7180 +1,9% Bitcoin BTC/USD 9.042,81 +1,4% 8.920,88 9.020,77 -31,24

Der Dollar gab nach dem kräftigen Anstieg vom Vortag nach und gab auf breiter Front in Reaktion auf die Kommentare der US-Notenbank zur Erhöhung des Leitzinses nach. Der Euro stieg im späten US-Handel auf 1,2340 Dollar, nachdem er am späten Dienstag bei 1,2240 Dollar notiert hatte. Offenbar hätten die Akteure am Devisenmarkt erwartet, dass die US-Notenbank sich falkenhafter zeigen und für dieses Jahr vier statt nur drei Zinserhöhungen in Aussicht stellen würde, kommentierten Beobachter die Abwertung des Greenback.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 65,16 65,17 -0,0% -0,01 +8,1% Brent/ICE 69,39 69,47 -0,1% -0,08 +5,4%

Der Ölmarkt zeigte weiter Stärke, nachdem er bereits am Vortag auf ein Dreiwochenhoch geklettert war. Unterstützung kam vom US-Energieministerium, das für die Vorwoche einen deutlichen Rückgang der US-Ölvorräte gemeldet hatte. Daneben verwiesen Teilnehmer weiter auf die Spannungen zwischen Saudi-Arabien und den USA einerseits und dem Iran andererseits. Auch die Lieferprobleme in Venezuela dauern an. "Die Marktteilnehmer haben ihren Fokus von der steigenden US-Ölförderung auf die Risiken der Versorgung verlagert", sagten die Analysten der Commerzbank. Die US-Sorte WTI stieg um 2,6 Prozent auf 65,17 Dollar je Barrel, Brent rückte um 3,0 Prozent auf 69,47 Dollar vor.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.330,27 1.332,17 -0,1% -1,90 +2,1% Silber (Spot) 16,55 16,55 -0,0% -0,00 -2,3% Platin (Spot) 959,00 956,50 +0,3% +2,50 +3,2% Kupfer-Future 3,06 3,05 +0,5% +0,02 -7,4%

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

March 22, 2018 02:52 ET (06:52 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.