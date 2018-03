PEKING (Dow Jones)--Die chinesische Notenbank hat ihre kurzfristigen Zinsen am Donnerstag angehoben. Damit straffte sie ihre Geldpolitik weiter, nur wenige Stunden nachdem die US-Notenbank ihre erste Zinserhöhung für 2018 bekanntgegeben hatte. Die People's Bank of China (PBoC) hob ihre Zinsen für sogenannte Reverse-Repo-Geschäfte mit einer Laufzeit von sieben Tagen um 0,05 Prozentpunkte.

Die Federal Reserve hat ihren Leitzins um 25 Basispunkte auf eine Spanne von 1,50 bis 1,75 Prozent hochgesetzt.

Im vergangenen Jahr hatte die PBoC bei zweien der drei Zinserhöhungen der Federal Reserve nachgezogen, im März und im Dezember. Allerdings hatte sie da auch die Zinsen für Reverse-Repo-Geschäfte mit längeren Laufzeiten erhöht.

Die als Leitzinsen geltenden Sätze für einjährige Ausleihungen und Einlagen hat die Notenbank allerdings seit Oktober 2015 unverändert gelassen.

Laut Ökonomen entwickeln sich die kurzfristigen Zinsen in China, wie in anderen Industrieländern auch, aber zu einem zuverlässigeren und effektiveren geldpolitischen Instrument. Die einjährigen Kredit- und Einlagenzinsen verlieren im Reich der Mitte aufgrund eines stark expandierenden Finanzmarktes und sich beschleunigender Konjunkturzyklen allmählich an Bedeutung.

