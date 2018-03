Microsoft (WKN:850747) hat kürzlich alle Register gezogen- und die Anleger belohnen den Software-Riesen dafür. Die Aktie stieg in den letzten 12 Monaten um 44 %. Der Kursgewinn folgt auf ein starkes Jahr 2017 und setzte sich im bisherigen Jahresverlauf fort. Aber mit der guten Performance der Microsoft-Aktie kannst du darauf wetten, dass die Erwartungen an den nächsten Quartalsbericht des Unternehmens hoch sind.



Microsoft wird seine Ergebnisse für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2018 am 26. April bekannt geben. Du findest jetzt schon mal vorab, worauf du achten musst.

Die Erwartungen

Im Einklang mit der jüngsten Performance ...

Den vollständigen Artikel lesen ...