Zürich - Die Schweizerische Nationalbank (SNB) hat auch im vergangenen Jahr an den Devisenmärkten interveniert. Insgesamt hat sie 2017 Fremdwährungen im Gegenwert von 48,2 Mrd CHF erworben, wie dem am Donnerstag veröffentlichten Geschäftsbericht 2017 zu entnehmen ist.

Interveniert haben dürfte die SNB vor allem in der ersten Jahreshälfte, als der Franken weiter unter Aufwertungsdruck gestanden hatte. Ab Juli büsste die hiesige Währung gegenüber dem Euro dann deutlich an Wert ein, so dass sich die SNB vermutlich zu keiner ...

