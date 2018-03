flatex Morning-news Öl (Brent)

Der Preis für ein Fass Rohöl der Nordseesorte Brent zog seit Wochenbeginn sichtlich an. Nach positiv zu wertenden API-Daten vom Dienstag, bestätigten am Mittwoch die EIA-Rohöllagerbestände zur Freude der Rohöl-Bullen den Rückgang der Lagerhaltung. Im Vergleich zur Vorwoche gingen die Lagerbestände in den USA um 2,62 Millionen Fass zurück, während man in den Prognosen von einem Lageraufbau von 2,6 Millionen Fass ausging.

Zur Charttechnik: Der Brent-Juni-Kontrakt markierte am 25. Januar 2018 bei 69,97 US-Dollar ein Hoch. Seitdem korrigierte er bis auf das jüngste Verlaufstief vom 09. Februar 2018 auf 61,21 US-Dollar. Dieser Kursverlauf könnte herangezogen werden, um die nächsten Ziele auf der Ober- und Unterseite zu identifizieren. Die Widerstände wären bei den Marken von 69,97/72,05/73,31 und 75,38 US-Dollar zu ermitteln. Die nächsten Unterstützungen kämen bei 68,78/66,62/65,50/64,56/63,28 und 61,21 US-Dollar in Betracht.

