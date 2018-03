Die Ausrichtung der Sonde hat Einfluss auf die Probenzusammensetzung, Partikel im System, Reaktionszeit von Entnahmestelle zum Analysegerät sowie die gesamte Probenkonditionierung.

Auch die Bauform beeinflusst entscheidend, für welche Anwendungen sich eine Sonde eignet und wie sie auszurichten ist. Abbildung 1 zeigt zwei typische Sonden, die sich in Bezug auf die Sondenöffnung unterscheiden. Die einfachste Sonde hat ein rechtwinklig geschnittenes Ende; sie ist symmetrisch und kann im Prozessstrom beliebig ausgerichtet werden. Die zweite Sonde hat ein um 45° angeschrägtes Ende, das eine Eintrittsöffnung bildet, die normalerweise entgegen der Flussrichtung ausgerichtet wird - von gewissen Ausnahmen abgesehen. Die Wahl der richtigen, zur Anwendung passenden Sonde, ist entscheidend für eine zeitnahe und qualitativ gute Probennahme.

Sonden im Winkelschnitt

Am gebräuchlichsten sind im 45°- oder 30°-Winkel geschnittene Probenahmesonden. Durch diesen Winkel entsteht eine ovale Eintrittsöffnung, die geringfügig größer ist als der Innendurchmesser des Sondenrohrs, wodurch ein geringeres Risiko besteht, dass die Sonde verstopft. Da die Sonde asymmetrisch ist, muss sie sachgerecht am Prozessstrom ausgerichtet werden. In den meisten industriellen Anwendungen sollte die Sondenöffnung entgegen der Flussrichtung ausgerichtet sein. Dies vermindert sehr effektiv die Aufnahme von Feststoffen oder Flüssigkeitstropfen in der Sonde.

Ein Partikel mit einer höheren Dichte als das Prozessmedium hat eine höhere Dynamik als das Fluid und tendiert dazu, sich mit einer Axialgeschwindigkeit zu bewegen, die der Geschwindigkeit des Prozessfluids in der Leitung entspricht (s. Abbildung 2). Der Probenstrom in die Sonde erzeugt eine Radialgeschwindikeit, die dazu tendiert, den Partikel in Richtung der Eintrittsöffnung zu ziehen. Die daraus resultierende Bewegungsbahn steuert den Partikel in Richtung Sonde, wobei sich der Winkel aus der relativen Größenordnung der zwei Geschwindigkeiten ergibt. Eine Sonde im Winkelschnitt sorgt dafür, dass der sich drehende Partikel die Sondenöffnung verfehlt. Eine rechtwinklig geschnittene Sonde hingegen nimmt diese Partikel mit höherer Wahrscheinlichkeit entlang der Bewegungsbahn auf.

Die Eintrittsgeschwindigkeit der Sonde, mit der diese Partikel ansaugt, lässt sich über den Innendurchmesser kontrollieren: Ein größerer Durchmesser minimiert die Partikelaufnahme. In diesem Fall gilt es aber zu beachten, dass die dabei nötigen längeren Spülzeiten ...

